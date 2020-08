Ministra vnútra Indie po pozitívnom teste na COVID-19 hospitalizovali

Naí Dillí 2. augusta (TASR) - Indický minister vnútra Amit Šáh (55) v nedeľu oznámil, že po pozitívnom výsledku testu na prítomnosť ochorenia COVID-19 ho prijali do nemocnice. Informovala o tom agentúra Reuters.



"Žiadam všetkých, ktorí so mnou v posledných dňoch prišli do kontaktu, aby sa izolovali a otestovali," napísal Šáh na svojom twitterovom účte. Zároveň dodal, že sám sa nechal otestovať po prejavení počiatočných príznakov ochorenia COVID-19. "Moje zdravie je v poriadku, na základe rady lekárov som však hospitalizovaný," dodal. Šáh, ktorý je blízkym spolupracovníkom indického premiéra Naréndru Módího, vedie ministerstvo s kľúčovou úlohou v súvislosti s reakciou vlády na koronavírusovú pandémiu.



Informáciu o tom, kedy sa Šáh naposledy stretol s premiérom Módím, zatiaľ indické ministerstvo vnútra neposkytlo, píše agentúra Reuters.



Podľa údajov z Univerzity Johnsa Hopkinsa India doposiaľ zaznamenala 1.750.723 prípadov a 37.346 úmrtí v dôsledku ochorenia COVID-19.