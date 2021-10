Ministrami nórskej vlády sú aj ľudia, ktorí prežili Breivikov útok

Oslo 14. októbra (TASR) - Dvaja ľudia, ktorí prežili masaker na nórskom ostrove Utöya z roku 2011, sú súčasťou novej nórskej vlády. Ide o 33-ročnú Tonje Brennovú, ktorú vymenovali za ministerku školstva, a 35-ročného Jana Christiana Vestreho, ktorý povedie rezort obchodu a priemyslu. Informovala o tom vo štvrtok agentúra AFP.



"Teraz si títo talentovaní mladí politici nesú svoju minulosť so sebou. Mám pocit, že sme podnikli ďalší dôležitý krok, a som na to veľmi hrdý," povedal nový premiér Jonas Gahr Störe, ktorý vo štvrtok predstavil zloženie svojho vládneho kabinetu.



Menšinovú vládu, v ktorej väčšinu ministerských postov (desať z 19) vrátane rezortu zahraničných vecí obsadili ženy, vytvorili po septembrových voľbách Strana práce (A/Ap) a agrárna Strana stredu (Sp). Störe vo funkcii nahradil konzervatívnu premiérku Ernu Solbergovú, ktorá stála na čele vládneho kabinetu osem rokov.



Krajne pravicový extrémista Anders Behring Breivik pred desiatimi rokmi, 22. júla 2011, spáchal bombový útok vo vládnej štvrti v Osle a následne vraždil na ostrove Utöya, kde sa v tom čase konalo stretnutie mládežníckej organizácie Strany práce. Celkovo prišlo o život 77 osôb, z nich 69 na ostrove. Išlo o najväčší masaker v Nórsku od druhej svetovej vojny.



Nová vládna koalícia sa moci ujala deň po tom, čo v meste Kongsberg na juhovýchode krajiny došlo k útoku lukom a šípmi, ktorý si vyžiadal päť obetí na životoch a dvoch zranených. V pamäti Nórov to oživilo spomienky na útok z roku 2011, píše AFP.