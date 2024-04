Šéfovia diplomacie Británie a Nemecka prišli rokovať do Izraela

Tel Aviv 17. apríla (TASR) - Nemecká ministerka zahraničných vecí Annalena Baerbocková a britský minister zahraničných vecí David Cameron sa v stredu zúčastňujú na krízových diplomatických rokovaniach v Izraeli. TASR o tom píše na základe správ agentúr AFP a DPA.



Obaja sa stretli s izraelským prezidentom Jicchakom Hercogom a podľa nemeckého ministerstva zahraničných vecí plánovali viesť ďalšie samostatné rozhovory s poprednými izraelskými predstaviteľmi.



Baerbocková rokovala aj s izraelským ministrom zahraničných vecí Jisraelom Kacom. Pred odletom má neskôr počas dňa stretnúť aj s izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom.



V centre rozhovorov sú obavy, že prebiehajúca vojna v Pásme Gazy by mohla prerásť do veľkého regionálneho konfliktu. Irán v sobotu podnikol veľký vzdušný úder na Izrael v reakcii na útok na iránske veľvyslanectvo v Damasku. Izraelskí predstavitelia teraz sľubujú tvrdý protiútok proti Iránu. Spojenci Izraela sa obávajú, že takáto reakcia by mohla podnietiť vlnu násilia, a vyzývajú na zdržanlivosť.



Cameron v stredu vyzval skupinu G7, aby prijala nové "koordinované sankcie" proti Iránu po jeho víkendovom útoku. Urobil tak pred štvrtkovým stretnutím s partnermi z G7 v Taliansku.



Baerbocková sa pravdepodobne bude zaoberať aj humanitárnou situáciou trpiaceho civilného obyvateľstva v Pásme Gazy. V posledných týždňoch opakovane vyzvala Izrael, aby umožnil väčšie dodávky pomoci na toto palestínske územie.