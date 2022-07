Ministri C5 hovorili o rozširovaní EÚ, vojne na Ukrajine i migrácii

Budapešť 13. júla (TASR) – Stredoeurópske krajiny združené v iniciatíve Central 5 (C5) vyzvali Európsku úniu, aby udelila štatút kandidáta Bosne a Hercegovine. Ministri zahraničných vecí ČR, SR, Maďarska, Rakúska a Slovinska sa na stredajšom rokovaní v Budapešti zhodli, že táto otázka by mala byť na programe ďalšieho summitu EÚ v októbri. TASR informácie prevzala z agentúr DPA, APA a MTI.



"Ide o signál našich vlád, že západný Balkán je dôležitý pre EÚ," povedal rakúsky minister zahraničných vecí Alexander Schallenberg novinárom. Poďakoval sa Slovinsku za iniciovanie spoločného listu týkajúceho sa Bosny a vyjadril nádej, že tento štát získa kandidátsky štatút ešte za českého predsedníctva v Rade EÚ v tomto polroku.



Na júnovom summite EÚ dostali štatút kandidátskych krajín Ukrajina a Moldavsko, nie však Bosna. Tá podala oficiálnu žiadosť o vstup do EÚ v roku 2016, ale podľa doterajších hodnotení nedosiahla dostatočný pokrok v oblasti reforiem požadovaných Bruselom.



Rokovanie ministrov C5 v Budapešti, na ktorom sa zúčastnil šéf slovenskej diplomacie Ivan Korčok, bolo prvým od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu. Okrem rozširovania EÚ a priorít predsedníctva ČR v Rade EÚ bola témou vojna na Ukrajine a jej dôsledky pre energetickú a potravinovú bezpečnosť, sankcie voči Rusku, migrácia a jednota Únie.



Schallenberg uviedol, že dôležitosť susedskej spolupráce v rámci C5 dosiaľ nestratila na dôležitosti. Ruská vojna na Ukrajine podľa neho zdôrazňuje nevyhnutnosť takéhoto dialógu, pričom krajiny C5 sú významným hlasom pri udržiavaní potrebnej jednoty EÚ.



Hostiteľ Péter Szijjártó uviedol, že nové vlny migrácie vyvolané nedostatkom potravín by mohli bezprecedentne zaťažiť Európu. Maďarsko je podľa neho vystavené dvojakému tlaku, pretože prijalo už vyše 830.000 utečencov z Ukrajiny a tento rok zastavilo 120.000 nelegálnych migrantov na svojej južnej hranici.



V súvislosti s energetickými otázkami Szijjártó povedal, že maďarské zásobníky zemného plynu sú naplnené na 44 percent a ďalej sa plnia. Krajina tiež urýchľuje výstavbu jadrovej elektrárne Paks II, aby sa prvé stavebné práce mohli uskutočniť na budúci rok.



Neformálne zoskupenie Central 5 tvoria Česko, Slovensko, Maďarsko, Rakúsko a Slovinsko. Skupina vznikla v roku 2020 s pôvodným cieľom užšej spolupráce v boji proti koronavírusovej pandémii.