Ministri Číny a Egypta sú znepokojení zo situácie na Blízkom východe

Peking 13. decembra (TASR) - Čínsky minister zahraničných vecí Wang I v piatok pri stretnutí so svojím egyptským náprotivkom Badrom Abdelattym vyjadril "hlboké znepokojenie" zo situácie v Sýrii. Obaja zároveň súhlasia, že obe krajiny by mali podporovať mier a rokovania s cieľom dosiahnuť stabilitu na Blízkom východe. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AFP a Reuters.



Minister Wang zároveň vyzval na rešpektovanie suverenity, nezávislosti a územnej celistvosti krajiny. Urobil to počas spoločnej tlačovej konferencie v Pekingu na záver dvojdňovej cesty Abdelattyho, ktorá sa zameriavala na "strategický dialóg" krajín.



Zosadený sýrsky prezident Bašár Asad utiekol z krajiny po bleskovej ofenzíve vedenej islamistickou skupinou Hajat Tahrír aš-Šám (HTS) a jej spojencami. Tým sa náhle skončila vyše 50-ročná vláda rodiny Asadovcov v Sýrii. Peking a Damask si v tomto období vybudovali silné vzťahy a bývalý sýrsky líder vlani Čínu navštívil počas zriedkavej návštevy mimo Blízkeho východu. Stretol s prezidentom Si Ťin-pchingom a uzavrel "strategické partnerstvo".



Wang spomenul aj konflikt v Pásme Gazy, kde vojna medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas vyvolala akútnu humanitárnu krízu. Peking je podporovateľom palestínskej administratívy a naliehavo žiadal Izrael, aby ukončil humanitárnu katastrofu v Pásme Gazy.



"Otázka smerovania Blízkeho východu sa predovšetkým týka krajín Blízkeho východu. Medzinárodné spoločenstvo by sa však nad tým malo zamyslieť a poučiť sa z toho," dodal Wang.