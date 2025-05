Ministri členských štátov EÚ budú rokovať o obrane i vojne na Ukrajine

Brusel 20. mája (TASR) - Ministri obrany a ministri zahraničných vecí Európskej únie sa v utorok stretnú v Bruseli, aby rokovali o vojne na Ukrajine, obranných kapacitách Únie a stupňujúcom sa napätí na Blízkom východe. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.



Očakáva sa, že šéfovia diplomacie EÚ v utorok podpíšu 17. balík sankcií EÚ proti Moskve za inváziu na Ukrajinu. Opatrenia sa budú okrem iného týkať tzv. ruskej tieňovej flotily. Moskva používa tieňovú flotilu na obchádzanie sankcií, napríklad pri vývoze ropy. Lode, ktoré sú jej súčasťou, sú často v zlom technickom stave a v uplynulých mesiacoch uskutočnila flotila zrejme viacero sabotáží v Baltskom mori.



Podľa agentúry DPA by v utorok mohlo dôjsť aj k uvaleniu sankcií na konkrétne osoby, napríklad k zmrazeniu ich majetku či zákazu vstupu do EÚ. Podľa všetkého sa niektoré opatrenia zamerajú aj na spoločnosti, ktoré sa podieľajú na obchádzaní zavedených sankcií proti Rusku.



Predpokladá sa, že sa uskutoční aj rozhovor prostredníctvom videohovoru medzi ukrajinským ministrom zahraničných vecí Andrijom Sybihom a rezortnými partnermi z EÚ po tom, čo rokovania o prímerí v Turecku medzi ukrajinskou a ruskou delegáciou nepriniesli žiadne konkrétne výsledky.



Ministri zahraničných vecí by podľa všetkého mali rokovať aj o najnovšom vývoji na Blízkom východe vrátane situácie v Pásme Gazy a Sýrii.



Šéfovia rezortu obrany v utorok začnú diskusiu o vojenskej podpore EÚ pre Kyjev. Ukrajinský minister obrany Rustem Umerov sa k rokovaniam pripojí prostredníctvom videohovoru, zatiaľ čo generálny tajomník NATO Mark Rutte do Bruselu zrejme pricestuje osobne. Ministri obrany budú takisto viesť rozhovory o zlepšení obranných kapacít EÚ a zvýšení vojenských výdavkov vrátane návrhu na vytvorenie fondu na obranu vo výške 150 miliárd eur.