Ministri ČR, Slovinska a Rakúska podporili S. Macedónsko

Skopje 22. mája (TASR) - Ministri zahraničných vecí Česka, Slovinska a Rakúska v sobotu počas pracovnej návštevy Severného Macedónska vyjadrili tejto krajine podporu na ceste do Európskej únie, informovala agentúra STU.



"Urobíme všetko, aby sme Severnému Macedónsku pomohli na jeho ceste do EÚ," uviedol slovinský minister zahraničných vecí Anže Logar. Logar takisto pokrok Severného Macedónska označil za veľmi dobrý a pripomenul, že táto krajina splnila už dávno splnila všetky podmienky na začiatok prístupových rokovaní.



Takisto vyjadril ľútosť nad skutočnosťou, že proces rozširovania EÚ sa zastavil, píše STA s odvolaním sa na vyjadrenie slovinského ministerstva zahraničia. Rozširovanie je podľa Logara kľúčové na pokrok a zmeny v oblasti západného Balkánu.



Rozšírenie EÚ o krajiny západného Balkánu bude podľa Logara prioritou slovinského predsedníctva v Rade EÚ, ktoré táto krajina prevezme 1. júla.



Šéf rakúskej diplomacie Alexander Schallenberg povedal, že má v súvislosti so slovinským predsedníctvom v Rade EÚ vysoké očakávania. Takisto vyjadril podporu v oblasti rozširovania súčasnému predsedníctvu, ktoré patrí Portugalsku.



Skopje si podľa neho zaslúži prístupové rozhovory a mali by sa začať čím skôr.



Podporu Severnému Macedónsku vyjadril aj český minister zahraničných vecí Jakub Kulhánek. "Severné Macedónsko patrí do EÚ," napísal na Twitteri.



Minister zahraničných vecí Severného Macedónska Bujar Osmani sa rezortným partnerom poďakoval za podporu.



Ministri zahraničných vecí ČR, Slovinska a Rakúska sa v sobotu mali stretnúť aj s premiérom Severného Macedónska Zoranom Zaevom a prezidentom tejto krajiny Stevom Pendarovskim. Takisto majú odcestovať do Albánska, kde v nedeľu absolvujú stretnutia s prezidentom Ilirom Metom, premiérom Edim Ramom a albánskou ministerkou zahraničných vecí.