Ministri energetiky G7 budú rokovať o ukrajinskej energetickej sieti

Rím 20. septembra (TASR) - Ministri energetiky skupiny krajín G7 a ďalších štátov budú v pondelok rokovať o vážne poškodenej energetickej infraštruktúre Ukrajiny, uviedol taliansky minister zahraničných vecí Antonio Tajani. Podľa zdroja agentúry Reuters by malo k stretnutiu dôjsť v New Yorku, píše TASR.



Od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu vo februári 2022 je energetická infraštruktúra častým terčom útokov Moskvy. Následkom toho dochádza každý deň k výpadkom či obmedzeniam dodávok elektriny v niektorých oblastiach, a to až na niekoľko hodín.



Deficit elektrickej energie na Ukrajine by túto zimu mohol dosiahnuť šesť gigawattow, čo predstavuje približne tretinu maximálneho očakávaného dopytu, ozrejmila Medzinárodná agentúra pre energetiku (IEA) v správe zverejnenej vo štvrtok.



"Budúci pondelok sa uskutoční rozšírené zasadnutie G7 o energetike, pretože musíme Ukrajine zaručiť zachovanie jej energetickej siete," povedal Tajani vo štvrtok neskoro večer pre televíziu Rai Italia. Minister bezprostredne neuviedol, ktoré ďalšie krajiny sa pripoja k rokovaniam.



Taliansko v súčasnosti predsedá skupine krajín G7.