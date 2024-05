Ministri EÚ a arabských krajín chcú ukončiť vojnu v Gaze

Brusel 22. mája (TASR) - Ministri arabských krajín sa v pondelok v Bruseli stretnú so svojimi náprotivkami z Európskej únie. Snažiť sa budú nájsť spoločné riešenie na ukončenie vojny v Pásme Gazy a nastolenie trvalého mieru, uviedol v stredu osobitný predstaviteľ EÚ pre mierový proces na Blízkom východe Sven Koopmans. TASR píše podľa agentúry Reuters.



Zástupcovia Saudskej Arábie, Egypta, Jordánska, Kataru a Spojených arabských emirátov sa zúčastnia na pravidelnom stretnutí ministrov zahraničných vecí Rady EÚ, dodal Koopmans.



EÚ rozdeľujú postoje v otázke vojny v Pásme Gazy po krvavom útoku Hamasu na Izrael zo 7. októbra. Rozpory sa opäť prejavili v stredu, keď Španielsko a Írsko oznámili, že uznajú palestínsky štát. Francúzsko a Nemecko dali jasne najavo, že podľa nich na to nie je správny čas.



Koopmans však uviedol, že členské štáty EÚ sa zhodli na základných prioritách, ako je ukončenie vojny, zabránenie regionálnej vojne a snaha o mierové riešenie, v ktorom by Izrael a Palestínčania žili vedľa seba.



Predstaviteľ EÚ odmietol poskytnúť podrobnosti o pondelkových rokovaniach. Povedal však, že na nastolenie mieru je potrebné veľké úsilie, do ktorého sa zapoja Spojené štáty a arabské a európske krajiny.