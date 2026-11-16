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Ministri EÚ sa dohodli na pokračovaní v rokovaniach o dohode so Sýriou
EÚ už vyčlenila na roky 2026 a 2027 na podporu Sýrie 620 miliónov eur, ktoré sú určené na humanitárnu pomoc a sociálno-ekonomickú obnovu.
Autor TASR
Brusel 16. novembra (TASR) - Ministri zahraničných vecí členských krajín EÚ sa v pondelok dohodli na pokračovaní v rokovaniach o asociačnej dohode so Sýriou, uviedla šéfka únijnej diplomacie Kaja Kallasová. TASR o tom píše podľa agentúry Reuters.
Dohoda je oživením návrhu ešte z roku 2008 a podľa agentúry Reuters ide o najambicióznejší pokus Bruselu o normalizáciu vzťahov s Damaskom od pádu dlhoročného sýrskeho diktátora Bašára Asada v decembri 2024.
„EÚ sa usiluje o výrazné prehĺbenie svojich vzťahov so Sýriou a ministri dnes podporili pokračovanie v rokovaniach o asociačnej dohode medzi EÚ a Sýriou,“ uviedla Kallasová po zasadnutí v Bruseli. Asociačná dohoda zvyčajne vytvára predpoklady pre užšie obchodné vzťahy a hospodársku a politickú spoluprácu. Diplomati sa teraz budú zaoberať technickými a právnymi detailmi dohody.
Sýria je po 14 rokoch občianskej vojny zdevastovaná a potrebné sú masívne investície do obnovy infraštruktúry. Nová vláda sa snaží prilákať zahraničné investície s cieľom obnoviť krajinu a oživiť obchod po rokoch medzinárodnej izolácie. „Zhodli sme sa, že musíme nadviazať kontakt so Sýriou, pretože ak tak neurobíme, toto vákuum zaplnia iní aktéri,“ povedala Kallasová.
EÚ už vyčlenila na roky 2026 a 2027 na podporu Sýrie 620 miliónov eur, ktoré sú určené na humanitárnu pomoc a sociálno-ekonomickú obnovu.
Podľa šéfky diplomacie EÚ je potrebné v novej dohode zohľadniť dodržiavanie ľudských práv, ako aj predchádzajúcu podporu, ktorú bývalý sýrsky režim poskytoval Rusku vo vojne proti Ukrajine.
Dohoda je oživením návrhu ešte z roku 2008 a podľa agentúry Reuters ide o najambicióznejší pokus Bruselu o normalizáciu vzťahov s Damaskom od pádu dlhoročného sýrskeho diktátora Bašára Asada v decembri 2024.
„EÚ sa usiluje o výrazné prehĺbenie svojich vzťahov so Sýriou a ministri dnes podporili pokračovanie v rokovaniach o asociačnej dohode medzi EÚ a Sýriou,“ uviedla Kallasová po zasadnutí v Bruseli. Asociačná dohoda zvyčajne vytvára predpoklady pre užšie obchodné vzťahy a hospodársku a politickú spoluprácu. Diplomati sa teraz budú zaoberať technickými a právnymi detailmi dohody.
Sýria je po 14 rokoch občianskej vojny zdevastovaná a potrebné sú masívne investície do obnovy infraštruktúry. Nová vláda sa snaží prilákať zahraničné investície s cieľom obnoviť krajinu a oživiť obchod po rokoch medzinárodnej izolácie. „Zhodli sme sa, že musíme nadviazať kontakt so Sýriou, pretože ak tak neurobíme, toto vákuum zaplnia iní aktéri,“ povedala Kallasová.
EÚ už vyčlenila na roky 2026 a 2027 na podporu Sýrie 620 miliónov eur, ktoré sú určené na humanitárnu pomoc a sociálno-ekonomickú obnovu.
Podľa šéfky diplomacie EÚ je potrebné v novej dohode zohľadniť dodržiavanie ľudských práv, ako aj predchádzajúcu podporu, ktorú bývalý sýrsky režim poskytoval Rusku vo vojne proti Ukrajine.