Ministri EÚ schválili sankcie proti Iránu za zadržiavanie občanov EÚ

Brusel 14. apríla (TASR) - Ministri zahraničných vecí Európskej únie v pondelok na zasadnutí v Luxemburgu prijali sankcie proti siedmim iránskym osobám a dvom organizáciám. Dôvodom má byť zadržiavanie občanov EÚ, ktoré označili za štátom sponzorované držanie rukojemníkov, uviedli diplomati pre agentúru Reuters.



Na zozname sankcionovaných osôb, do ktorého nahliadla agentúra, je riaditeľ teheránskej väznice Evin a niekoľko sudcov a iných justičných predstaviteľov. Medzi sankcionovanými organizáciami bola aj hlavná väznica v meste Širáz. Sankcie zahŕňajú zmrazenie majetku v EÚ a zákaz cestovania do EÚ.



V posledných rokoch iránske Revolučné gardy zadržali desiatky občanov s dvojakým občianstvom a cudzincov, väčšinou na základe obvinení súvisiacich so špionážou a bezpečnosťou. Podľa diplomatov je medzi nimi najmenej 20 európskych občanov.



Skupiny na ochranu ľudských práv vinia Teherán, že sa prostredníctvom takýchto obmedzení snaží vynútiť si od krajín ústupky. Irán to popiera.



Podľa Francúzska sú jeho dvaja štátni príslušníci zadržiavaní v podmienkach, ktoré označilo za podobné mučeniu. „Aby sme ich oslobodili, zvýšime tlak na iránsky režim,“ vyhlásil minister zahraničných vecí Jean-Noël Barrot minulý týždeň.