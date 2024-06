Ministri EÚ skúmajú plány ochrany vojnových utečencov z Ukrajiny

Luxemburg 13. júna (TASR) - Ministri spravodlivosti a vnútra členských krajín EÚ na dvojdňovom zasadnutí v Luxemburgu, ktoré sa začína vo štvrtok, preskúmajú plány na predĺženie platnosti núdzových pravidiel týkajúcich sa poskytovania útočiska ľuďom, ktorí utiekli pred vojnou na Ukrajine, najmenej do marca 2026. TASR o tom informuje podľa tlačovej agentúry DPA.



Ukrajincom, ktorí utiekli do Európskej únie po rozsiahlej invázii Ruska do ich krajiny v roku 2022, bola poskytnutá okamžitá ochrana po tom, ako členské štáty EÚ zaviedli dočasný režim určený pre prípady masového prílevu ľudí.



Cieľom návrhu je vyhnúť sa zdĺhavým vnútroštátnym konaniam o azyle, ktoré sú potrebné na spracovanie veľkého počtu vysídlených osôb. Dočasné pravidlá je možné predĺžiť až o jeden rok. Okrem toho majú osoby pod dočasnou ochranou okrem iného nárok na sociálne dávky, bývanie, prístup k vzdelaniu a pracovné povolenia.



Existujúci režim sa mal skončiť v marci 2025. Európska komisia oznámila plánované predĺženie v utorok.



Komisia uviedla, že na základe týchto pravidiel sa v EÚ v súčasnosti zdržiava takmer 4,2 milióna Ukrajincov, pričom najviac ľudí (1,2 milióna) je v Nemecku.



Ministri spravodlivosti a vnútra členských krajín EÚ tiež preskúmajú stratégiu Komisie na zavedenie kontroverzných nových migračných a azylových pravidiel v EÚ.



Stratégiou Komisie je pomôcť krajinám bloku zaviesť tento právny systém do polovice roka 2026.



Hlavnou súčasťou plánu Komisie je rozsiahly informačný systém s názvom Eurodac, v ktorom sa majú uchovávať a spracúvať údaje o žiadateľoch o azyl s cieľom lepšie monitorovať žiadateľov medzi krajinami Únie.