Ministri financií G20 diskutujú o digitálnej dani

Rijád 22. februára (TASR) - Nemecko, Španielsko, Taliansko a Francúzsko spoločne presadzujú rýchlu globálnu daňovú reformu.



"Musíme konať rozhodne, rýchlo a spoločne," uviedli nemecký minister financií Olaf Scholz, španielska ministerka hospodárstva Nadia Calvinová, taliansky minister financií Roberto Gualtieri a francúzsky minister financií Bruno Le Maire v spoločnom vyhlásení zverejnenom v sobotu. Dohodu o reforme požadujú do konca roka.



Reforma zdanenia firiem je jednou z tém dvojdňového zasadnutia ministrov financií skupiny G20, ktoré sa počas tohto víkendu koná v Rijáde.



V rámci skupiny G20 rovnako ako v rámci Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) sa už dlhšie diskutuje o globálnej reforme zdaňovania firiem. "Ak nebudeme konať teraz, povedie to k svojvoľným výsledkom a podporí to fragmentáciu globálneho daňového systému," uviedli spomínaní ministri.



Reforma by mala zabrániť tomu, aby digitálne koncerny, ako sú Facebook, Apple, Amazon, Netflix či Google, presúvali zisky po svete s cieľom minimalizácie daní.



Podľa ministrov spomínaných krajín nejde len o miliardy na daňových príjmoch, ktoré by sa dali použiť na výstavbu škôl, nemocníc a modernej infraštruktúry, ale predovšetkým "o legitimitu štátu a našich demokratických hodnôt".



Presúvanie ziskov nadnárodných koncernov do výhodných daňových jurisdikcií spôsobuje, že mnohé ekonomiky, kde sa realizuje väčšina podnikateľských aktivít týchto koncernov, majú len malé príjmy z ich zdanenia.



Zisky veľkých digitálnych koncernov nie sú podľa ministrov v súčasnosti primerane zdaňované. Tieto firmy totiž dosahujú enormné zisky v regiónoch, v ktorých nemajú oficiálne sídlo, a preto v nich neplatia dane. Navyše veľké koncerny často presúvajú svoje zisky do krajín s nízkymi daňami. Preto sa diskutuje o zavedení minimálneho zdanenia.



"Musíme mať medzinárodný daňový systém," povedal v Rijáde americký minister financií Steven Mnuchin. "Nie je možné, aby v globálnej ekonomike existovali rozdielne národné daňové systémy, ktoré si vzájomne odporujú. To je zlé pre jednotlivé krajiny, zlé pre nadnárodné spoločnosti, a jednoducho to nefunguje."



"Toto je kľúčová politická otázka pre 21. storočie," uviedol Le Maire. "Najväčšie firmy na svete dosahujú bez fyzickej prítomnosti veľké zisky v niektorých štátoch bez toho, aby platili primerané dane."



Le Maire privítal pokrok v rokovaniach s USA a vyzval skupinu G20, aby sa dohodla na minimálnom zdanení a digitálnej dani do konca tohto roka.