Ministri formátu Weimar+ rokovali so šéfom diplomacie Ukrajiny

Antalya 15. mája (TASR) - Ministri zahraničných vecí krajín združených vo formáte Weimar+ sa v tureckej Antalyi stretli so svojím ukrajinským rezortným kolegom. Rokovali o prípravách Ukrajiny na potenciálne štvrtkové mierové rokovania s Ruskom. Oznámilo to vo štvrtok poľské ministerstvo zahraničných vecí, píše TASR podľa správy agentúry PAP.



Podľa vyhlásenia tohto rezortu na platforme X sa stretli šéfovia rezortov diplomacie Poľska, Nemecka, Francúzska a Ukrajiny, teda Radoslaw Sikorski, Johann Wadephul, Jean-Noël Barrot a Andrij Sybiha na okraj neformálneho stretnutia ministrov zahraničných vecí štátov NATO v Antalyi. Na stretnutí hovorili aj o aktuálnych snahách zameraných na dosiahnutie spravodlivého a trvalého mieru medzi Ruskom a Ukrajinou.



Formát nazvaný Weimarský trojuholník združuje Poľsko, Nemecko a Francúzsko, zatiaľ čo Weimar+ je rozšírený o ďalšie veľké európske štáty, pripomína PAP.



V Istanbule by sa vo štvrtok popoludní mali začať priame rokovania medzi ukrajinskou a ruskou delegáciou. Pôjde o prvé priame stretnutie znepriatelených strán od marca 2022. Ich uskutočnenie minulú nedeľu navrhol ruský prezident Vladimir Putin.



Prezident Ukrajiny Volodymyr Zelenskyj ho následne vyzval na osobné stretnutie v Turecku. Ruský líder však účasť na rokovaniach odmietol. Samotný Zelenskyj, ktorý vo štvrtok rokoval v Ankare s tureckým prezidentom Recepom Tayyipom Erdogan, následne oznámil, že do Istanbulu on sám nepôjde, ale vyslal tam delegáciu vedenú ministrom obrany Rustemom Umerovom.