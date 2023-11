Ministri G7 odsúdili dodávky zbraní zo Severnej Kórey do Ruska

Tokio 8. novembra (TASR) – Ministri zahraničných vecí krajín skupiny G7 odsúdili v stredu dodávky severokórejských zbraní do Ruska. Po rozhovoroch v Tokiu to oznámilo hostiteľské Japonsko, informuje TASR podľa agentúry AFP.



"Ministri zahraničných vecí G7 dôrazne odsúdili opakované odpaľovanie balistických striel Severnou Kóreou, ako aj transfery zbraní zo Severnej Kórey do Ruska, čo priamo porušuje príslušné rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN," uviedlo japonské ministerstvo zahraničných vecí.



Severná Kórea poskytla Rusku viac než milión delostreleckých nábojov pre jeho vojnu proti Ukrajine, pričom Pchjongjang zjavne dostal výmenou podporu pri satelitnej technológii, vyplýva z údajov, ktoré tento mesiac poskytla poslancom v Soule juhokórejská tajná služba.



Lídri oboch krajín, Kim Čong-un a Vladimir Putin, sa v septembri zišli na summite na ruskom Ďalekom východe. USA následne tvrdili, že Pchjongjang začal Moskve poskytovať zbrane.



Ministri G7 diskutovali aj o tom, aký je najlepší prístup k čoraz asertívnejšej Číne. "Znova potvrdili, že si uvedomujú dôležitosť viesť otvorene dialóg s Čínou a vyjadrovať jej priamo naše obavy a uznali potrebu spolupracovať s Čínou na globálnych výzvach, ako aj oblastiach spoločného záujmu," uviedlo Japonsko.