Ministri G7 rokovali o situácii na Ukrajine, v Indo-Pacifiku či Gaze

Na snímke minister zahraničných vecí Marco Rubio nastupuje do lietadla, ktorým odcestuje na stretnutie ministrov zahraničných vecí skupiny G7 v Niagare 11. novembra 2025. Foto: TASR/AP

Ministri pripomenuli aj význam okamžitého prímeria a spolupráce v rámci G7 pri dosahovaní spravodlivého a trvalého mieru na Ukrajine.

Niagara 12. novembra (TASR) - Krajiny G7 si na spoločnom zasadnutí v kanadskom meste Niagara vymenili názory na regionálnu situáciu a otázky, ktoré majú významný vplyv na mier a bezpečnosť medzinárodného spoločenstva vrátane Blízkeho východu, Indo-Pacifiku a Ukrajiny. TASR o tom informuje podľa správy japonského ministerstva zahraničných vecí.

„Šéfovia diplomacie potvrdili dôležitosť úzkej komunikácie a spolupráce v rámci skupiny G7 v prostredí, ktoré je v otázkach bezpečnosti čoraz náročnejšie,“ uviedlo ministerstvo. Opäť potvrdili aj silnú podporu komplexného plánu na ukončenie konfliktu v Pásme Gazy, ktorý predložil prezident Spojených štátov Donald Trump. Skupina zároveň zdôraznila význam konštruktívneho zapojenia všetkých strán do tohto plánu a dôležitosť humanitárnej pomoci. Japonsko podľa rezortu diplomacie podporuje dvojštátne riešenie a bude sa podieľať na obnove zničeného územia.

Skupina takisto potvrdila dôležitosť slobodného a otvoreného Indo-Pacifiku a rešpektovanie princípov právneho štátu, pričom zopakovala svoj rozhodný nesúhlas s akýmikoľvek jednostrannými pokusmi o zmenu situácie prostredníctvom sily či nátlaku. Spomenula pri tom napríklad Východočínske more, Juhočínske more a Taiwanský prieliv, upresnilo ministerstvo.

Japonský minister Tošimicu Motegi počas stretnutia dôrazne odsúdil aj jadrový a raketový program Severnej Kórey (KĽDR) a zdôraznil potrebu úplnej denuklearizácie KĽDR.
