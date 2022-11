Ministri G7: Vojna na Ukrajine ohrozuje aj bezpečnosť iných krajín

Eltville nad Rýnom 18. novembra (TASR) - Ruská vojna na Ukrajine má "značný dosah" aj na bezpečnosť ďalších krajín, uviedli v piatok ministri vnútra krajín skupiny G7. V tejto súvislosti varovali pred možnými útokmi na kľúčovú infraštruktúru a tiež pred rizikami, ktoré môžu predstavovať vracajúci sa zahraniční bojovníci zapojení do bojov na Ukrajine. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



"Agresívna vojna proti Ukrajine má značný vplyv na vnútornú bezpečnosť krajín G7," uviedli v spoločnom komuniké po zasadnutí v Nemecku ministri vnútra Británie, Kanady, Francúzska, Nemecka, Talianska, Japonska a Spojených štátov.



Varovali, že nové hrozby sa môžu objaviť po tom, čo sa do domovských krajín začnú vracať ľudia bojujúci na Ukrajine s bojovými skúsenosťami. "Malý počet" dobrovoľných bojovníkov "môže po návrate predstavovať zvýšenú hrozbu", uviedli. Riziko tiež hrozí pre zvýšený tok zbraní do regiónu. Prisľúbili preto úzku spoluprácu s Kyjevom čo sa týka "prísneho režimu kontroly zbraní" a zabráneniu nelegálneho obchodu so zbraňami a muníciou.



Nemecká ministerka vnútra Nancy Faeserová po dvojdňových rokovaniach v meste Eltville na západe krajiny opätovne potvrdila "neochvejnú solidaritu" G7 s Ukrajinou. Krajiny G7 podľa jej slov pozorne sledujú následky vojny ruských síl na Ukrajine vrátane nárastu "hybridných hrozieb", ktorých cieľom je destabilizácia demokracií a šírenie neistoty.



Ministri konštatovali, že hybridné hrozby týkajúce sa infraštruktúry a tiež manipulácia informácií sa od vypuknutia ofenzívy výrazne zvýšili. Zdôraznili, že explózie, ktoré poškodili plynovody Nord Stream medzi Ruskom a Nemeckom poukázali na "potrebu lepšie chrániť našu kritickú infraštruktúru". Švédsko v piatok potvrdilo, že výbuchy nastali v dôsledku sabotáže. Z útokov sa navzájom obviňujú Rusko a USA, pričom obe krajiny zapojenie do nich odmietajú.