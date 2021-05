Ministri G7 vyzvali Bielorusko na opakovanie volieb

Londýn 5. mája (TASR) – Ministri zahraničných vecí skupiny G7 v Londýne vyzvali v stredu Bielorusko na uskutočnenie nových prezidentských volieb pod dohľadom medzinárodných pozorovateľov. Vo vyhlásení zverejnenom po skončení londýnskych rokovaní tiež apelovali na bieloruské úrady, aby ukončili represie a prepustili všetky nespravodlivo väznené osoby.



Režim bieloruského lídra Alexandra Lukašenka by mal podľa ministrov „prepustiť všetkých, ktorí sú nespravodlivo väznení pre svoje demokratické zmýšľanie a prestať s potláčaním ľudských práv a základných slobôd," píše sa v komuniké, z ktorého citovala agentúra TASS.



Skupina G7 je podľa vyhlásenia odhodlaná podporovať demokratické ašpirácie obyvateľov Bieloruska a pričiniť sa o potrestanie všetkých osôb, zodpovedných za porušovanie ľudských práv v tejto postsovietskej republike.



„Odsudzujeme pokračujúce represie zamerané voči novinárom a obhajcom ľudských práv... Ďalej naliehame na (bieloruský) režim, aby začal viesť zmysluplný dialóg so všetkými zložkami spoločnosti, vrátane skutočných vodcov opozície a občianskych skupín," uviedli ministri.



Takýto dialóg by podľa nich mali sprostredkovať mediátori z Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE), čo by mohlo priniesť východisko zo súčasnej politickej krízy v Bielorusku.



V Bielorusku sa vlani v auguste konali sporné voľby hlavy štátu, ktoré podľa oficiálnych výsledkov opäť vyhral dlhoročný autoritársky prezident Lukašenko. Opozícia ani západné krajiny však nepovažujú jeho znovuzvolenie za legitímne a hlasovanie označujú za zmanipulované.



Po voľbách v Bielorusku vypukli masové protesty, ktoré si vyžiadali niekoľko obetí na životoch, stovky zranených a viac ako 30.000 zadržaných. Demonštrácie však postupne zoslabli v dôsledku tvrdých policajných zásahov a masového zatýkania, ako aj v súvislosti s nepriaznivým zimným počasím. V posledných mesiacoch majú protestné akcie už len epizodický a lokálny charakter.