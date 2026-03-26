Ministri Hizballáhu po vyhostení diplomata bojkotovali rokovanie vlády
Autor TASR
Bejrút 26. marca (TASR) - Ministri z politického bloku Hizballáhu a spojeneckej šiitskej strany Amal vo štvrtok na znak protestu bojkotovali zasadnutie libanonskej vlády. Reagovali na odobratie diplomatickej akreditácie iránskemu veľvyslancovi, ktorého libanonský minister zahraničných vecí Júsuf Radží označil za nežiaducu osobu. Pre agentúru AFP to uviedol libanonský predstaviteľ, informuje TASR.
Tieto dve šiitské strany majú dokopy štyroch ministrov. Piaty nezávislý šiitský minister, ktorý má blízko k Hizballáhu i Amalu, sa na štvrtkovom zasadnutí vlády zúčastnil.
Militantné hnutie Hizballáh je podporované Iránom a má politické zastúpenie v parlamente aj vo vláde.
Libanonské ministerstvo zahraničných vecí tento týždeň oznámilo, že iránsky veľvyslanec Mohammad Rezá Rawúf Šajbání musí z krajiny odísť do nedele 29. marca. Rezort diplomacie ho obvinil z vyjadrení, ktoré „zasahujú do vnútornej politiky Libanonu“.
Hizballáh označil tento krok za „hriech“ a žiada, aby zodpovedné orgány zvrátili toto rozhodnutie. Vo štvrtok proti tomuto rozhodnutiu protestovali pred iránskym veľvyslancom v Bejrúte desiatky ľudí. Niektorí mávali vlajkami Iránu, Libanonu či Hizballáhu a kričali: „Smrť Amerike, smrť Izraelu“.
K vyhosteniu iránskeho diplomata došlo v čase vojny na Blízkom východe, do ktorej bol 2. marca vtiahnutý aj Libanon po tom, čo Hizballáh v odplate za zabitie iránskeho najvyššieho duchovného vodcu ajatolláha Alího Chameneího vypálil rakety na Izrael.
Izrael v reakcii spustil rozsiahle letecké útoky na Bejrút a vyslal svoje pozemné jednotky na juh krajiny. Podľa izraelského ministra obrany Jisraela Kaca izraelská armáda prevezme kontrolu nad južným Libanonom až po rieku Lítaní.
Libanonská vláda sa krátko po vypuknutí bojov rozhodla zakázať všetky potenciálne vojenské aktivity iránskych Revolučných gárd a zaviesť vízovú povinnosť pre Iráncov vstupujúcich do krajiny. Zakázala tiež vojenské aktivity Hizballáhu a vyzvala ho na odovzdanie zbraní.
