Ministri infraštruktúry Ukrajiny a Poľska diskutovali o blokáde hraníc

Kyjev 21. decembra (TASR) - Ukrajinský minister pre infraštruktúru Olexandr Kubrakov vo štvrtok oznámil, že sa stretol so svojím novovymenovaným poľským rezortným kolegom Dariuszom Klimczakom v záujme diskusií o blokáde nákladných vozidiel na spoločných hraniciach oboch krajín, ktorú zorganizovali poľskí kamionisti. TASR informuje na základe správy agentúry AFP.



Schôdzka mala podľa ukrajinského rezortu pre infraštruktúru prebehnúť v poľskej metropole. "Absolvovali sme prvú schôdzku s novovymenovaným ministrom pre infraštruktúru Poľska Dariuszom Klimczakom vo Varšave. Diskutovali sme o viacerých otázkach v dopravnom sektore, hlavnou témou však bolo odblokovanie hraníc," uviedlo ukrajinské ministerstvo pre infraštruktúru vo vyhlásení bez toho, aby spresnilo, kedy k tejto schôdzke došlo.



Tisíce kamiónov vezúcich tovary sa celé týždne hromadili na poľských hraničných priechodoch s Ukrajinou, dôvodom boli protesty, ktoré sa začali 6. novembra.



Poľskí vodiči kamiónov žiadali zaviesť obmedzenia pre vstup ukrajinských autodopravcov do EÚ, ktoré boli zrušené vlani po začiatku invázie Ruska na Ukrajinu. Slovenskí vodiči podnikli podobné protesty.



Poľskí a slovenskí vodiči obviňujú ukrajinských vodičov, že využívajú vstup do EÚ bez povolení na znižovanie cien a ponúkajú služby, na ktoré nemajú povolenie, píše agentpra Reuters.



Ukrajina sa pri cestnej preprave svojho vyvážaného a dovážaného tovaru veľmi spolieha na Poľsko, členský štát EÚ, predovšetkým od začiatku ruskej invázie pred takmer dvoma rokmi.