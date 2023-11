Ministri krajín NATO sa obávajú ruského hybridného útoku

Brusel 29. novembra (TASR) - Ministri zahraničných vecí krajín NATO, ktoré hraničia s Ruskom, vyjadrili obavy v súvislosti s prílevom nelegálnych migrantov do Fínska. TASR správu prevzala z tlačovej agentúry DPA.



Vláda v Helsinkách v utorok rozhodla o uzavretí posledného otvoreného hraničného priechodu s Ruskom.



"Na našich hraniciach sme zažili hybridnú operáciu zo strany Ruska," uviedla fínska ministerka zahraničných vecí Elina Valtonenová na zasadnutí krajín NATO v Bruseli.



Fínsko začiatkom tohto roka ukončilo desaťročia neutrality a v reakcii na inváziu Moskvy na Ukrajinu sa stalo členom NATO.



Fínska pohraničná stráž v uplynulých týždňoch zaznamenala prudký nárast ľudí najmä z Blízkeho východu, ktorí cestovali z Ruska bez potrebných dokladov. Vo Fínsku požiadali o azyl.



Valtonenová uviedla, že Moskva nielenže necháva migrantov bez dokladov cestovať cez Rusko, "ale týchto ľudí aj mobilizuje". Fínske hraničné priechody zostanú uzavreté počas dvoch týždňov a z Ruska bude vjazd povolený iba pre nákladné vlaky.



Estónsky minister zahraničných vecí Margus Tsahkna uviedol, že túto otázku bude konzultovať s ministrami pobaltských a severských krajín. "Fínsko je vystavené hybridným útokom zo strany Ruska. Je to naozaj masívne," povedal Tsahkna.



"Musíme sa naozaj obávať, že Rusko využíva nevinných ľudí, utečencov; tlačí ich cez hranice," povedal.



"Ak si viete predstaviť poveternostné podmienky na severe, je to niečo veľmi kritické. Naozaj dúfam, že neuvidíme žiadnych mŕtvych ľudí a utečencov," povedal Tsahkna.



Dodal, že za vzniknutú situáciu nesie zodpovednosť Rusko, ako aj za to, že Moskva "využíva nevinných ľudí ako zbraň". Dodal, že je dôležité, aby NATO "uznalo túto situáciu".



Podľa neho sa počet utečencov prichádzajúcich na rusko-estónske hranice nezvyšuje, ale jeho krajina je pripravená sa uzavrieť, ak by sa situácia zmenila.



Nórsky minister zahraničných vecí Espen Barth Eide uviedol, že situácia na hraniciach jeho krajiny s Ruskom sa nezmenila, ale pozorne sleduje vývoj a "je pripravený prijať okamžité opatrenia, ak to bude potrebné".