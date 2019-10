Ministri NATO riešia rozdiely týkajúce sa tureckej ofenzívy v Sýrii

Brusel 24. októbra (TASR) - Ministri obrany členských krajín NATO zavítali vo štvrtok do Bruselu, kde ich v sídle Severoatlantickej aliancie čakajú dvojdňové diskusie o kľúčových otázkach pre túto vojenskú organizáciu.



Generálny tajomník Aliancie Jens Stoltenberg ešte pred ministerskými rokovaniami médiám naznačil, že témou diskusií budú misie a operácie NATO, zlepšenie výcviku ozbrojených síl spojencov, pokrok pri spravodlivejšom rozdelení finančných nákladov a tiež odolnosť telekomunikačných systémov NATO.



Z hľadiska médií je však najsledovanejšou témou nedávna turecká ofenzíva na severe Sýrie. Turecko je členom NATO a jeho kampaň proti kurdským milíciám na severovýchode Sýrie pobúrila mnohých členov Aliancie.



"Niet pochýb o tom, že existujú názorové rozdiely," priznal Stoltenberg v stredu, deň pred stretnutím ministrov obrany. "Nezhody medzi spojencami spôsobujú problémy, a preto potrebujeme úprimnú a otvorenú diskusiu," odkázal pred novinármi na ministerské rokovania.



Podráždenie nad stiahnutím amerických jednotiek z kurdskej oblasti Sýrie najotvorenejšie vyjadrilo Francúzsko. Paríž upozornil, že došlo k strate dôveryhodnosti Spojených štátov a organizácie NATO. Belgicko zas upozornilo na dvojtvárne postavenie Turecka voči ostatným spojencom v Aliancii. Francúzsko - rovnako ako aj ďalšie krajiny Aliancie - bolo partnerom kurdských síl v boji proti Islamskému štátu (IS).



Aliancia ako organizácia neodsúdila vojenskú operáciu, ktorú turecké sily na pokyn prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana spustili 9. októbra proti kurdským spojencom v rámci medzinárodnej koalície proti Islamskému štátu. Členom tejto koalície, ktorú vytvorili USA, je aj Turecko a viacero členských krajín NATO a EÚ.



Stoltenberg v stredu rovnako odmietol odsúdiť zásah tureckej armády v Sýrii, namiesto toho poukázal na "legitímne bezpečnostné obavy" Turecka. Zároveň však zdôraznil potrebu pokračovať v boji proti IS, pretože tento boj "ešte neskončil".



Šéf Aliancie ocenil, že došlo k päťdňovému pozastaveniu tureckej ofenzívy - na žiadosť USA. "Výsledky tejto dohody nás povzbudili... Je teraz viac ako naliehavé udržať túto politickú dohodu," uviedol Stoltenberg.



Generálny tajomník NATO sa však odmietol vyjadriť k utorkovej dohode medzi Tureckom a Ruskom, ktoré je spojencom sýrskeho prezidenta Bašára Asada, o prevzatí kontroly nad niektorými úsekmi prihraničného územia v tesnom susedstve s oblasťou, v ktorej turecká armáda začala intervenciu. Cieľom tejto dohody je uľahčiť stiahnutie kurdských síl z Ľudových obranných jednotiek (YPG) a ich odzbrojenie v tejto oblasti.



Spravodajca TASR Jaromír Novak