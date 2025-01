Baerbocková a Barrot vyzvali Damask na pokojné odovzdanie moci

Damask 3. januára (TASR) - Európska únia podporuje pokojné a inkluzívne odovzdanie moci v Sýrii. Uviedli to nemecká ministerka zahraničných vecí Annalena Baerbocková a jej francúzsky rezortný kolega Jean-Noël Barrot počas piatkovej návštevy Damasku. V jej rámci sa v prezidentskom paláci stretli s novým sýrskym lídrom Ahmadom Šarom, informuje TASR podľa agentúry AFP.



Barrot vyjadril "krehkú" vieru v suverénnu, stabilnú a pokojnú Sýriu v budúcnosti, ako zosobnenie túžob všetkých Sýrčanov. Na platforme X napísal, že "Francúzsko a Nemecko spoločne stoja po boku sýrskeho ľudu v celej jeho rozmanitosti."



Baerbocková uviedla, že Nemecko chce pomôcť Sýrii stať sa "bezpečným domovom" pre všetkých jej občanov a "fungujúcim štátom s plnou kontrolou nad vlastným územím". Návštevu zároveň označila za "jasný signál", že je pre Damask možné vytvoriť nové vzťahy s Nemeckom, ako aj Európou v širšom zmysle.



Nové vedenie Sýrie vyzvala, aby iným znepriateleným skupinám nemstilo a vyhlo sa dlhým odkladom volieb či pokusom o "islamizáciu" súdnictva a vzdelávacieho systému. Zdôraznila, že Berlín je pripravený podporiť "inkluzívne a pokojné odovzdanie moci", ako aj "zmierenie" obyvateľstva.



Dvojica ministrov pred stretnutím so Šarom navštívila neslávne známu väznicu Sajdnaja neďaleko Damasku. V sprievode príslušníkov dobrovoľníckej organizácie Biele prilby si prezreli cely aj podzemné kobky, ktoré sú pripomienkou zverstiev režimu zvrhnutého prezidenta Bašára Asada.



Vo väznici sa vykonávali mimosúdne popravy a mučili väzni. Ľudskoprávni aktivisti tvrdia, že keď povstalecké sily dobyli 8. decembra Damask, oslobodili odtiaľ vyše 4000 ľudí.



Sýrski povstalci vedení skupinou Hajat Tahrír aš-Šám (HTS), kedysi spájanou s al-Káidou, spustili koncom novembra nečakanú ofenzívu proti Asadovmu režimu. V rýchlom slede obsadili veľké mestá ako Aleppo, Dajr az-Zaur, Hamá a Homs a v noci na 8. decembra aj Damask. Asad ušiel do Moskvy. Zvrhnutím jeho režimu sa v Sýrii skončila 13-ročná občianska vojna, aj polstoročná vláda Asadovcov.



Dočasná vláda vedená HTC na čele so Šarom stojí pred neľahkou úlohou obnoviť štátne inštitúcie a zabezpečiť ich zmenu vrátanie zaručenia práva menšín. Od pádu Asada pricestovalo do Sýrie už viacero zahraničných diplomatických predstaviteľov. Francúzsko a Nemecko tam už skôr vyslali delegácie na nižšej úrovni.