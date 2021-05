Ministri: Nie je dôvod odkladať prístupové rozhovory štátov Balkánu

Tirana 23. mája (TASR) - Ministri zahraničných vecí Rakúska, Česka a Slovinska v nedeľu uviedli, že nie je dôvod odkladať spustenie prístupových rozhovorov Albánska a Severného Macedónska s EÚ. Informovala o tom agentúra AP.



Šéf rakúskej diplomacie Alexander Schallenberg, jeho český rezortný kolega Jakub Kulhánek a slovinský minister Anže Logar, ktorého krajina v júli prevezme rotujúce predsedníctvo v Rade EÚ, zavítali v nedeľu do Tirany po sobotňajšej návšteve severomacedónskej metropoly Skopje.



"Sme traja mušketieri západného Balkánu. Môžete s nami počítať. Všetci za jedného, jeden za všetkých," vyhlásil Schallenberg a dodal: "Len keď sa šesť štátov západného Balkánu stane plnými členmi EÚ, prekonáme rozdelenie tohto kontinentu po druhej svetovej vojne."



Albánsko požiadalo o členstvo v EÚ v roku 2009 a Severné Macedónsko v roku 2004. Európska únia dala vlani zelenú otvoreniu prístupových rokovaní po tom, ako splnili stanovené kritériá. Termín prvého medzivládneho stretnutia by mala EÚ podľa očakávaní stanoviť v júni.



Bulharsko však zablokovalo oficiálne začatie rozhovorov so Severným Macedónskom, od ktorého požaduje, aby oficiálne uznalo, že jeho jazyk má bulharské korene, a bojovalo proti údajnej protibulharskej rétorike. Skopje zdôrazňuje, že macedónska identita a jazyk nemôžu byť predmetom vyjednávania.



Podľa Kulhánka by bolo veľmi nebezpečné, keby bilaterálne problémy blokovali prístupový proces. "Kritéria spĺňate svojou zásluhou a to je to, čo podľa mňa predstavuje EÚ," povedal český minister.



Logar avizoval, že západný Balkán bude prioritou programu slovinského predsedníctva, pretože "proces rozširovania EÚ je obojsmernou cestou".



Krajiny západného Balkánu sa nachádzajú v rôznych fázach prístupových rozhovorov s EÚ. Srbsko a Čiehna Hora už začali rokovania o niektorých kapitolách svojich zmlúv o členstve. Kosovo a Bosna podpísali stabilizačnú a asociačnú dohodu, čo je prvý krok k členstvu, približuje AP.