Ministri obrany 5 európskych mocností budú v Ríme rokovať o Ukrajine

Rím 13. mája (TASR) - Ministri obrany piatich hlavných európskych vojenských mocností - Talianska, Británie, Francúzska, Nemecka a Poľska - budú v piatok 16. mája v Ríme rokovať o podpore pre Ukrajinu. Oznámil to v pondelok večer taliansky rezort obrany, píše TASR podľa agentúry AFP.



Okrem Ukrajiny budú rokovať aj o spôsoboch posilnenia európskej obrany, ktoré sa stalo prioritou po tom, ako Rusko v roku 2022 napadlo Ukrajinu. Po stretnutí by ministri mali mať o 14.45 h SELČ spoločnú tlačovú konferenciu, informoval taliansky rezort.



Lídri Nemecka, Francúzska, Británia a Poľska počas svojej sobotňajšej návštevy Kyjeva vyzvali Rusko, aby sa pripojilo k bezpodmienečnému prímeriu v trvaní 30 dní, ktoré by začalo platiť v pondelok 12. mája. Uvádzali, že prípade odmietnutia sú pripravení uvaliť v koordinácii s USA na Moskvu nové rozsiahle sankcie. O tomto návrhu telefonicky hovorili aj s prezidentom USA Donaldom Trumpom.



Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v reakcii na návrh ešte v sobotu uviedol, že vyvíjať v tejto veci tlak na Moskvu je zbytočné.



Ruský prezident Vladimir Putin následne v noci na nedeľu navrhol priame rokovania s Ukrajinou bez akýchkoľvek podmienok, ktoré by sa mali uskutočniť 15. mája v Istanbule, pričom 30-dňové prímerie nespomenul. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj zareagoval ochotou osobne sa v Istanbule s Putinom stretnúť, avšak len za predpokladu, že Rusko bude súhlasiť navrhovaným prímerím.



Americký prezident Donald Trump medzičasom uviedol, že taktiež zvažuje cestu do Istanbulu, aby sa tam vo štvrtok pripojil k prípadným rokovaniam Zelenského s Putinom. Zároveň vyjadril predpoklad, že Rusko pristúpi na zmienený návrh 30-dňového prímeria. Zelenskyj však vo svojom pondelkovom večernom prejave zdôraznil, že Rusko naň dosiaľ stále nereagovalo.