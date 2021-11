Ministri obrany a diplomati EÚ budú diskutovať o strategickom kompase

Brusel 15. novembra (TASR) - Ministri obrany členských krajín EÚ sa v pondelok večer v Bruseli pripoja k svojim kolegom z rezortov zahraničných vecí, aby na zasadnutí Rady EÚ pre zahraničné veci, segment obrana, spustili prvé oficiálne diskusie o tzv. strategickom kompase, teda smerovaní EÚ v oblasti bezpečnosti a obrany.



Slovensko bude na dvojdňovom zasadnutí zastupovať minister obrany Jaroslav Naď. Ten v máji tohto roka, po bruselských rokovaniach ministrov obrany, potvrdil, že v EÚ existuje návrh na vytváranie vlastných síl rýchleho nasadenia. Zároveň však vtedy naznačil, že tento návrh nemá podporu všetkých členských krajín, a to ani Slovenska. Kritici tvrdia, že netreba vymýšľať nové formáty, keď Únia nevyužíva ani už existujúce formáty, ako sú bojové skupiny EÚ, ktoré existujú od roku 2004.



Podľa týždenníka Politico podporovatelia projektu európskych jednotiek rýchleho nasadenia hovoria, že EÚ má vôbec prvýkrát podrobný obranný a bezpečnostný plán s jasným časovým harmonogramom, ktorý zahŕňa všetko – od vojenských spôsobilostí až po vesmírne technológie a kybernetické systémy, pravidelné vojenské cvičenia a nadväzujúci mechanizmus výročných správ o realizácii samotného projektu. Na druhej strane kritici nových bojových síl, najmä z krajín strednej a východnej Európy, upozorňujú na zbytočnú duplicitu s NATO a na riziko, že tento návrh ochudobní ich sľúbené výdavky pre Severoatlantickú alianciu.



Týždenník Politico pripomenul, že "najradikálnejšou" časťou obranného plánu EÚ je zvýšiť do roku 2025 kapacitu jednotiek rýchleho nasadenia, ktoré by boli vytvorené z flexibilných a interoperabilných modulov. Tie by mali umožniť rýchle nasadenie až 5000 vojakov pre rôzne typy kríz. Nový plán chce stavať na už existujúcich jednotkách bojových skupín v počte do 1500 vojakov, ktoré doteraz neboli nikdy nasadené.