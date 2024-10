Ministri obrany Británie, Litvy a Lotyšska vyjadrili podporu Kyjevu

Brusel 17. októbra (TASR) - Pred štvrtkovým zasadnutím ministrov obrany Severoatlantickej aliancie (NATO) v Bruseli Ukrajinu podporili ministri Veľkej Británie, Litvy a Lotyšska. TASR o tom informuje na základe správ agentúry Reuters.



NATO musí v nadchádzajúcich mesiacoch posilniť svoju podporu Ukrajine, aby získala vo vojne prevahu, vyhlásil vo štvrtok britský minister obrany John Healey.



"Musíme urobiť všetko, čo je v našich silách, aby sme v nadchádzajúcich týždňoch a mesiacoch zvýšili našu podporu pre Ukrajinu s cieľom vyvinúť tlak na Rusko, a tak zabezpečili, aby Ukrajina mohla získať prevahu, pretože obrana Európy sa začína na Ukrajine," povedal Healey.



Podľa litovského ministra obrany Laurynasa Kasčiunasa by malo NATO Ukrajinu do Aliancie pozvať hneď.



"Pozvánka (do NATO) je prvým krokom, je to však skutočne nezvratný krok, bod, z ktorého niet návratu," vyhlásil litovský minister Kasčiunas. "Ak chcete Rusov zatlačiť preč od územia NATO, aby im ani nenapadlo skúšať NATO, najlepšou cestou je všemožná podpora Ukrajiny," dodal.



Lotyšsko tiež podporuje tzv. víťazný plán ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, povedal lotyšský minister obrany Andris Spruds. Dodal, že vzdušný dohľad NATO nad pobaltskými štátmi je potrebné transformovať na obrannú misiu.