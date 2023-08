Ministri obrany EÚ rokovali o dlhodobej vojenskej podpore pre Ukrajinu

Toledo 30. augusta (TASR) - Ministri obrany členských krajín EÚ v stredu v španielskom Tolede na neformálnom stretnutí rokovali o dlhodobej vojenskej podpore pre Ukrajinu i situácii v africkej krajine Niger. TASR správu prevzala z agentúry DPA.



Ministri sa zaoberali plánom šéfa diplomacie EÚ Josepa Borrella, na základe ktorého má byť Ukrajine v období rokov 2024-2027 každoročne poskytnutých päť miliárd eur na zbrane i výcvikové programy. Borrell, ktorý sa na rokovaniach v Tolede zúčastnil, sa usiluje dať vojenskej podpore EÚ viac štrukturálny základ - na rozdiel od oddelených platieb v rámci Európskeho mierového nástroja (EPF).



"Musí to pokračovať aj po vojne, čokoľvek by sa stalo," uviedol Borrell na začiatku rokovania. Pomoc je podľa jeho slov potrebná na obnovu Ukrajiny a poskytnutie bezpečnostných záruk.



Ukrajina doteraz dostala 5,6 miliardy eur z rozpočtového mechanizmu, ktorý je oddelený od rozpočtu EÚ a uhrádza členským krajinám výdavky vynaložené na dodávky zbraní na Ukrajinu a do iných krajín mimo EÚ. Zmluvy o EÚ nepovoľujú používať prostriedky z rozpočtu EÚ na vojenské projekty.



Ministri obrany rokovali aj o programe EÚ na dodanie jedného milióna delostreleckých níbojov na Ukrajinu, ktorý má byť skompletizovaný do konca tohto roka. Estónsky minister obrany Hanno Pevkur uviedol, že sa na dosiahnutie tohto cieľa nevykladá dostatočné úsilie.



Podľa jeho slov sa musia použiť všetky možnosti vrátane nákupu a výroby nových (delostreleckých) nábojov, doplnenia zásob, či nákupu od krajín mimo EÚ.