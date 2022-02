Stoltenberg: Ministri obrany NATO budú riešiť vážnu krízu v Európe

Brusel 15. februára (TASR) - Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg vyjadril v utorok "opatrný optimizmus" v súvislosti so zmiernením napätia na ukrajinskej hranici. Upozornil však, že nič nenasvedčuje tomu, že by Moskva stiahla svoje jednotky z pohraničia a prispela k deeskalácii napätia.



Stoltenberg na tlačovej besede s novinármi venovanej dvojdňovému stretnutiu ministrov obrany členských krajín NATO v Bruseli (16. – 17. 2.) upozornil, že Rusko zhromaždilo na Ukrajine a v jej okolí bojovú silu, "ktorá nemá obdobu od studenej vojny".



"Všetko je pripravené na nový útok, ale Rusko má stále čas ustúpiť od priepasti," povedal Stoltenberg, ktorý vyzval Rusko, aby prestalo s prípravami na vojnu a začalo pracovať na mierovom riešení krízy.



Podľa jeho slov sa ministri 30-člennej Aliancie zídu v Bruseli v snahe riešiť najvážnejšiu bezpečnostnú krízu, ktorej Európa čelí za posledné desaťročia. Spresnil, že spojenci v NATO dali jasne najavo, že každá ďalšia ruská agresia proti Ukrajine by bola "veľmi drahá".



"Systematicky sme odhaľovali ruské akcie, plány a dezinformácie. Aby sme odhalili svetu, čo Rusko robí, a sťažili Rusku agresívne akcie," vysvetlil.



Šéf Aliancie zároveň pripomenul, že spojenci sú pripravení na spoluprácu s Ruskom. Spresnil, že 26. januára pozval predstaviteľov Ruska na sériu stretnutí vo formáte Rady NATO-Rusko, pričom Aliancia ruskej strane zaslala konkrétne návrhy pracovnej agendy. To všetko v snahe vypočuť si ruské obavy, informovať Moskvu o obavách spojencov a hľadať spoločnú reč.



"Sme pripravení diskutovať o vzťahoch medzi NATO a Ruskom, o európskej bezpečnosti vrátane situácie na Ukrajine a v jej okolí a o znižovaní rizík, tiež o transparentnosti a kontrole zbrojenia. Ale nebudeme robiť kompromisy týkajúce sa našich základných princípov. Každá krajina má právo zvoliť si vlastnú cestu," zdôraznil Stoltenberg. A dodal, že nikdy nebudú prvotriedni a druhotriedni členovia NATO, lebo všetci v Aliancii majú rovnocenné postavenie spojencov.



S odkazom na taktiku odraďovania a zastrašovania Stoltenberg pripomenul, že Aliancia tým, že nasadila viac vojakov, lietadiel a lodí do svojho východného krídla, zvýšila pripravenosť síl rýchlej reakcie a posilnila predtým rozmiestnené bojové skupiny v Pobaltí.



Ministri obrany NATO sa budú v Bruseli zaoberať potrebou ďalšieho zvyšovania obranného potenciálu Aliancie, zhodnotia zhoršujúcu sa bezpečnostnej situácii v čiernomorskom regióne, preberú zvýšené výdavky spojencov na obranu, opätovne potvrdia podporu suverenite a územnej celistvosti Gruzínsku a Ukrajine a stretnú sa aj so svojimi rezortnými kolegami z Fínska a Švédska, ktoré nie sú členmi Aliancie, ale v posledných rokoch s ňou čoraz užšie spolupracujú.



Stoltenberg uviedol, že zasadnutie ministrov bude zároveň pokračovaním konzultácií s EÚ v bezpečnostnej oblasti a potvrdí posilňovanie spolupráce medzi oboma zoskupeniami.



V neposlednom rade budú ministri obrany diskutovať o strategickej koncepcii NATO, ktorá by mala byť prijatá v júni tohto roka na summite v Madride.







(spravodajca TASR Jaromír Novak)