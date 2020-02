Ministri obrany NATO diskutovali o hrozbe ruských balistických rakiet

Brusel 13. februára (TASR) - Ministri obrany členských štátov NATO sa vo štvrtok na svojom zasadnutí v Bruseli zaoberali aj výzvou, ktorú predstavujú ruské balistické rakety. Uviedol generálny tajomník Severoatlantickej aliancie Jens Stoltenberg počas stretnutia s novinármi.



Stoltenberg pripomenul, že najmä vývoj a rozmiestnenie ruských rakiet typu SSC-8 viedlo v minulom roku k zániku Zmluvy o likvidácii rakiet stredného a kratšieho doletu (INF) podpísanej ešte v roku 1987.



"Spojenci z NATO sa zjednotili pri porušovaní zmluvy zo strany Ruska," uviedol šéf Aliancie s odkazom na skutočnosť, že členské krajiny sa dohodli na všetkých potrebných krokoch, vrátane balíka primeraných a koordinovaných obranných opatrení v reakcii na zánik zmluvy INF. "To zahŕňa prispôsobenie nášho plánovania a cvičení, ako aj rozmiestnenia našich konvenčných a jadrových. Nebudeme zrkadlovo opakovať to, čo robí Rusko. Nemáme v úmysle nasadiť v Európe nové jadrové rakety," spresnil Stoltenberg a dodal, že NATO bude aj naďalej pokračovať v úlohe odrádzania a odstrašovania v záujme účinnej ochrany "našich ľudí".



Stoltenberg zároveň zdôraznil, že raketový systém SSC-8 je iba jednou súčasťou širšieho ruského raketového programu a potvrdil, že ministri diskutovali o výzvach, ktoré predstavujú aj ostatné ruské raketové systémy, konvenčné aj jadrové, pričom niektoré z nich sú v bojovej pohotovosti a ďalšie vo vývoji. Upozornil, že viaceré z týchto raketových systémov sú duálne, čiže schopné niesť nielen konvenčné, ale aj jadrové hlavice, čo prispieva k zvyšovaniu hrozby.



Podľa Stoltenberga ministri obrany zdôraznili silný záväzok NATO v oblasti kontroly zbrojenia a odzbrojenia a dodal, že Aliancia musí byť aj naďalej platformou pre Európu a Severnú Ameriku, aby o týchto otázkach diskutovali.



Ministri obrany vo štvrtok neprijali nijaké spoločné uznesenie k situácii súvisiacej so zrušením zmluvy INF a budovaním ruského raketového programu. K tejto téme by sa mali vyjadriť na nasledujúcom ministerskom zasadnutí v Bruseli, v júni tohto roku.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)