Ministri obrany NATO preberú prípravy summitu a pomoc Ukrajine

Brusel 14. februára (TASR) - Ministri obrany NATO budú vo štvrtok v Bruseli hovoriť o príprave júlového summitu Aliancie vo Washingtone, o pokroku dosiahnutom pri zvyšovaní výroby munície a preberú aj situáciu na Ukrajine. V stredu to vyhlásil generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg, informuje bruselský spravodajca TASR.



Stoltenberg počas tradičnej tlačovej besedy zameranej na program ministerských rokovaní spresnil, že jednou z hlavných tém bude príprava júlového summitu NATO vo Washingtone.



Ocenil "historický pokrok" v oblasti výdavkov na obranu, keď 18 z 31 spojeneckých krajín je v roku 2024 pripravených splniť dvojpercentný rozpočtový cieľ. Zdôraznil, že ministri vo štvrtok budú diskutovať o pokroku dosiahnutom pri zvyšovaní výroby munície.



"V posledných mesiacoch NATO dohodlo kontrakty v hodnote desať miliárd dolárov," povedal Stoltenberg novinárom.



V tejto súvislosti sa spojenci budú zaoberať aj financovaním nových obranných plánov NATO. Šéf Aliancie vysvetlil, že "práve teraz" sú tieto plány testované prostredníctvom vojenského cvičenia Steadfast Defender. Upozornil, že ide o najväčšie cvičenie NATO za posledné desaťročia, na ktorom sa zúčastňuje približne 90.000 členov ozbrojených síl zo všetkých 31 spojeneckých krajín a Švédska, ktoré by sa po schválení Maďarskom malo stať 32. členom Aliancie.



Stoltenberg dodal, že na programe dňa bude aj pokračujúca podpora Ukrajiny zo strany NATO. "S našou pomocou statoční Ukrajinci dobyli späť polovicu územia, ktoré Rusko obsadilo, otvorili koridor v Čiernom mori a spôsobujú ruským silám ťažké straty," opísal situáciu.



V tejto súvislosti šéf Aliancie privítal nedávne rozhodnutie Európskej únie o veľkom novom balíku pomoci pre Ukrajinu a vyjadril nádej, že americký Kongres bude tento príklad čoskoro nasledovať, pretože "to nie je charita, ale investícia do našej vlastnej bezpečnosti".



V stredu sa v bruselskom sídle NATO stretne kontaktná skupina pre obranu Ukrajiny, ktorá funguje pod vedením USA. Cieľom je riešiť súčasnú situáciu a naliehavé potreby Ukrajiny. Vo štvrtok po ministerských rokovaniach bude nasledovať zasadnutie Rady NATO -Ukrajina za účasti ukrajinského ministra obrany Rustema Umerova.



