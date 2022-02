Ministri obrany NATO rokujú o posilnení východného krídla

Brusel 16. februára (TASR) - Hrozba ruskej invázie na Ukrajinu a s tým spojené posilňovanie východného krídla Severoatlantickej aliancie sú hlavnou témou dvojdňových rokovaní ministrov obrany členských krajín NATO. Informuje o tom spravodajca TASR z Bruselu.



Slovensko na tomto podujatí zastupuje minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO).



Ministri budú na zasadnutí v stredu a vo štvrtok rozhodovať aj o tom, či a v akých krajinách Aliancia umiestni nové stále jednotky. O tie majú podľa nemenovaných diplomatických zdrojov záujem Rumunsko či Bulharsko, hovorí sa však aj o Slovensku a Maďarsku.



Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg v utorok počas stretnutia s novinármi upozornil, že ministri obrany 30-člennej Aliancie budú riešiť najvážnejšiu bezpečnostnú krízu, ktorej Európa čelí za posledné desaťročia. Podľa jeho slov dali spojenci v NATO jasne najavo, že každá ďalšia ruská agresia proti Ukrajine by bola "veľmi drahá".



Rovnako upozornil, že ministri opätovne preberú otázku výdavkov spojencov na obranu, lebo viaceré členské krajiny nenapĺňajú harmonogram vedúci k dvojpercentným výdavkom štátnych rozpočtov na obranu.



V neposlednom rade ministrov čakajú diskusie o strategickej koncepcii NATO, čiže o smerovaní Aliancie do konca tohto desaťročia. Strategická koncepcia známa pod názvom NATO 2030 by mala byť prijatá v júni tohto roka na summite v Madride.