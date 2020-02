Ministri obrany NATO sa dohodli na rozšírení výcvikovej misie v Iraku

Brusel 12. februára (TASR) - Ministri obrany členských krajín Severoatlantickej aliancie (NATO) sa v stredu dohodli na rozšírení jej výcvikovej misie v Iraku, čím vyhoveli požiadavke amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby boli spojenci na Blízkom východe aktívnejší.



Aliancia, ktorá pri výcviku irackých síl nasadzuje približne 500 vojakov, má v prevej fáze prevziať časť výcvikovej činnosti od medzinárodnej koalície vedenej Spojenými štátmi, bojujúcej v Iraku proti organizácii Islamský štát. Podrobnosti však zatiaľ nie sú doriešené, keďže sa čaká na formálny súhlas Bagdadu, informovala agentúra AFP.



"V zásade sme dnes prijali toto rozhodnutie. Budeme naďalej pracovať na detailoch, počtoch a na tom, o aký druh aktivít presne pôjde," povedal generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg po zasadnutí 29 ministrov obrany v Bruseli. Aliancia chce podľa neho "poskytnúť väčšiu podporu Iraku, pretože je nesmierne dôležité, aby sa IS nikdy nevrátil".



Trump vyzýval NATO na výraznejšie pôsobenie v blízkovýchodnom regióne v januári, niekoľko dní po tom, ako tam rozpútal krízu útok amerického dronu na jedného z najvyšších vojenských veliteľov Iránu. Nálet v Bagdade, pri ktorom zahynul iránsky generál Kásem Solejmání, vyvolal pobúrenie v Iraku, kde následne parlament odhlasoval odchod všetkých zahraničných vojakov vrátane zhruba 5200 Američanov.



Vojenská koalícia proti IS následne prerušila svoje operácie na tri týždne, zatiaľ čo NATO pozastavila svoju výcvikovú činnosť, pripomína AFP. Stoltenberg predtým uviedol, že výcvik bude obnovený hneď, ako to umožní bezpečnostná situácia.



Cieľom výcvikovej misie NATO v Iraku je posilňovať schopnosti miestnych bezpečnostných zložiek v boji proti v súčasnosti vo veľkej miere porazeným bojovníkom IS. Vojaci NATO sú nasadení v Iraku po boku jednotiek medzinárodnej koalície vedenej Spojenými štátmi.