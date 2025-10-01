Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Ministri obrany Ruska a KĽDR odhalili pamätník kórejským partizánom

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Agentúra TASS neposkytla podrobnosti o témach, o ktorých ministri diskutovali.

Moskva 1. októbra (TASR) — Ruský minister obrany Andrej Belousov sa v stredu v Moskve stretol so svojím severokórejským náprotivkom No Kwang-čolom. Obaja predstavitelia odhalili v Moskovskej oblasti pamätník pripomínajúci kórejských partizánov, ktorí bojovali po boku Červenej armády počas druhej svetovej vojny. TASR o tom informuje s odvolaním sa na agentúry Reuters a TASS.

Citovala však severokórejského ministra obrany, podľa ktorého bude KĽDR podporovať Rusko, spoľahlivo brániace svoju suverenitu, územnú celistvosť a svoje záujmy.

Budeme plne podporovať boj vlády, armády a ruského ľudu, ktorí pod vedením prezidenta krajiny Vladimira Putina spoľahlivo bránia právo na zvrchovanosť, územnú celistvosť a záujmy krajiny,“ povedal No Kwang-čol.

Rusko a KĽDR v apríli tohto roku prvýkrát oficiálne potvrdili, že severokórejskí vojaci bojovali na strane Ruska vo vojne s Ukrajinou. Pchjongjang tvrdil, že významne prispel k vytlačeniu ukrajinských síl z Kurskej oblasti, kam nečakane vpadli začiatkom augusta 2024 a časť tohto ruského regiónu obsadili.

Podľa juhokórejskej tajnej služby vyslala KĽDR v roku 2024 do Ruska viac ako 10.000 vojakov, ktorí sa priamo zapojili do bojov, predovšetkým v Kurskej oblasti. Po tom, ako utrpeli veľké straty, sa však odtiaľ stiahli.
