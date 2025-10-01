< sekcia Zahraničie
Ministri obrany Ruska a KĽDR odhalili pamätník kórejským partizánom
Agentúra TASS neposkytla podrobnosti o témach, o ktorých ministri diskutovali.
Autor TASR
Moskva 1. októbra (TASR) — Ruský minister obrany Andrej Belousov sa v stredu v Moskve stretol so svojím severokórejským náprotivkom No Kwang-čolom. Obaja predstavitelia odhalili v Moskovskej oblasti pamätník pripomínajúci kórejských partizánov, ktorí bojovali po boku Červenej armády počas druhej svetovej vojny. TASR o tom informuje s odvolaním sa na agentúry Reuters a TASS.
Agentúra TASS neposkytla podrobnosti o témach, o ktorých ministri diskutovali.
Citovala však severokórejského ministra obrany, podľa ktorého bude KĽDR podporovať Rusko, spoľahlivo brániace svoju suverenitu, územnú celistvosť a svoje záujmy.
„Budeme plne podporovať boj vlády, armády a ruského ľudu, ktorí pod vedením prezidenta krajiny Vladimira Putina spoľahlivo bránia právo na zvrchovanosť, územnú celistvosť a záujmy krajiny,“ povedal No Kwang-čol.
Rusko a KĽDR v apríli tohto roku prvýkrát oficiálne potvrdili, že severokórejskí vojaci bojovali na strane Ruska vo vojne s Ukrajinou. Pchjongjang tvrdil, že významne prispel k vytlačeniu ukrajinských síl z Kurskej oblasti, kam nečakane vpadli začiatkom augusta 2024 a časť tohto ruského regiónu obsadili.
Podľa juhokórejskej tajnej služby vyslala KĽDR v roku 2024 do Ruska viac ako 10.000 vojakov, ktorí sa priamo zapojili do bojov, predovšetkým v Kurskej oblasti. Po tom, ako utrpeli veľké straty, sa však odtiaľ stiahli.
Agentúra TASS neposkytla podrobnosti o témach, o ktorých ministri diskutovali.
Citovala však severokórejského ministra obrany, podľa ktorého bude KĽDR podporovať Rusko, spoľahlivo brániace svoju suverenitu, územnú celistvosť a svoje záujmy.
„Budeme plne podporovať boj vlády, armády a ruského ľudu, ktorí pod vedením prezidenta krajiny Vladimira Putina spoľahlivo bránia právo na zvrchovanosť, územnú celistvosť a záujmy krajiny,“ povedal No Kwang-čol.
Rusko a KĽDR v apríli tohto roku prvýkrát oficiálne potvrdili, že severokórejskí vojaci bojovali na strane Ruska vo vojne s Ukrajinou. Pchjongjang tvrdil, že významne prispel k vytlačeniu ukrajinských síl z Kurskej oblasti, kam nečakane vpadli začiatkom augusta 2024 a časť tohto ruského regiónu obsadili.
Podľa juhokórejskej tajnej služby vyslala KĽDR v roku 2024 do Ruska viac ako 10.000 vojakov, ktorí sa priamo zapojili do bojov, predovšetkým v Kurskej oblasti. Po tom, ako utrpeli veľké straty, sa však odtiaľ stiahli.