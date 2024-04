Ministri obrany USA a Číny viedli prvé rozhovory po 18 mesiacoch

Washington 16. apríla (TASR) — Americký minister obrany Lloyd Austin v utorok prostredníctvom videokonferencie rokoval so svojím čínskym náprotivkom Tung Ťünom. Informovala o tom agentúra AFP s tým, že išlo o prvý osobný kontakt šéfov rezortov obrany USA a Číny za takmer 18 mesiacov.



"Obaja predstavitelia diskutovali o vzťahoch medzi USA a Čínou v oblasti obrany a regionálnych a globálnych bezpečnostných otázkach," píše sa vo vyhlásení Pentagónu.



Austin podľa neho zdôraznil, že je dôležité udržiavať komunikačné kanály medzi ozbrojenými silami oboch krajín. Tiež zopakoval, že Spojené štáty budú "bezpečne a zodpovedne" pokračovať vo vojenskom angažovaní "všade tam, kde to medzinárodné právo dovoľuje", pričom vyzdvihol dôležitosť rešpektovania slobody plavby na otvorenom mori zaručenej medzinárodným právom, najmä v Juhočínskom mori.



K poslednému významnejšiemu stretnutiu ministrov obrany USA a Číny došlo v novembri 2022 v Kambodži, kde Austin rokoval so svojím vtedajším čínskym náprotivkom Wej Feng-chem. Toho následne nahradil Li Šang-fu, ktorý si s Austinom krátko hovoril na konferencii v Singapure v júni minulého roka, ale so šéfom Pentagónu sa formálne nestretol.



Spojené štáty sa na jednej strane usilujú o posilnenie spolupráce so svojimi spojencami v ázijsko-tichomorskom regióne, ktorý čelí rastúcemu čínskemu vplyvu, no chcú tiež udržiavať komunikačné kanály s Pekingom, aby zabránili eskalácii napätia.



Medzi Washingtonom a Pekingom existuje viacero sporných otázok. Jednou z nich je Taiwan, ktorý Čína považuje za svoju odštiepeneckú provinciu. Peking v roku 2022 na protest proti návšteve vtedajšej predsedníčky Snemovne reprezentantov Nancy Pelosiovej na Taiwane prerušil niektoré rozhovory v oblasti obrany s USA, americký prezident Joe Biden a jeho čínsky náprotivok Si Ťin-pching sa však na novembrovej schôdzke dohodli na ich obnovení.



Ďalšou spornou otázkou je Juhočínske more, ktoré si Peking nárokuje takmer celé a operujú v ňom aj lode amerického námorníctva. Washington tvrdí, že čínske bojové lietadlá a lode tam v posledných rokoch uskutočnili v blízkosti amerických lietadiel a plavidiel niekoľko nebezpečných manévrov.