Ministri obrany V4 sa zhodli, že Ukrajine je potrebné naďalej pomáhať

Praha 8. decembra (TASR) - Ministri obrany krajín Vyšehradskej štvorky (V4) sa zhodli na tom, že Ukrajine je potrebné naďalej pomáhať. V spoločnej deklarácii uviedli, že každý zo štátov bude Kyjev podporovať tak, ako uzná za vhodné. Po rokovaní ministrov obrany krajín V4, Stredoeurópskej obrannej spolupráce (Central European Defence Cooperation - CEDC) a západného Balkánu to v piatok uviedla česká ministerka obrany Jana Černochová, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



"Budeme naďalej podporovať Ukrajinu v jej obrane proti Rusku v súlade s jej potrebami, ako naše krajiny uznajú za vhodné," citovala ministerka z deklarácie. Ministri sa okrem toho zhodli, že krajiny V4 zdieľajú odhodlanie pomáhať Ukrajine humanitárne, v odmínovaní a v zdravotníckej oblasti. Podľa Černochovej je zrejmé, že vojna sa ku koncu neblíži a Západ musí svoje "prehnané očakávania" korigovať.



Šéfovia rezortov obrany V4 tiež potvrdili odhodlanie spolupracovať na ochrane vzdušného priestoru Slovenska tak dlho, ako to bude nevyhnutné. Ide podľa nich o príklad regionálnej obrannej spolupráce, ktorá má zmysel a hmatateľne prispieva k spoločnej bezpečnosti.



Rokovanie začalo už vo štvrtok, keď sa na pražskom Vítkove zišli ministri obrany z krajín V4. V piatok sa k nim pridali zástupcovia krajín CEDC a západného Balkánu. V rozšírenom formáte diskutovali najmä o dôsledkoch konfliktov na Ukrajine a Blízkom východe na strednú Európu a západný Balkán.



Podľa šéfky českého rezortu obrany bolo toto stretnutie unikátne aj tým, že sa na ňom zúčastnili aj zástupcovia štátov, ktorých vzťahy sú napäté. "Zásadný význam pre stabilitu a bezpečnosť celého západobalkánskeho regiónu majú vzťahy medzi Belehradom a Prištinou," zdôraznila Černochová. Dodala, že Rusko je v tejto oblasti veľmi aktívne a koná proti záujmom Západu. "Naším cieľom musí byť ponúknuť im (štátom západného Balkánu) atraktívnejší variant, " dodala.



Do CEDC okrem ČR a SR patrí aj Slovinsko, Chorvátsko, Maďarsko a Rakúsko. Poľsko má štatút pozorovateľa. Z krajín západného Balkánu do Prahy pricestovali delegácie z Albánska, Čiernej Hory, Bosny a Hercegoviny, Severného Macedónska, Srbska a Kosova.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)