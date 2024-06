Ministri ôsmich krajín EÚ chcú obmedziť pohyb ruských diplomatov v EÚ

Praha 13. júna (TASR) - Ministri zahraničných vecí z ôsmich krajín Európskej únie vrátane Českej republiky vyzvali EÚ, aby zakázala voľný pohyb ruských diplomatov po krajinách eurobloku a obmedzila ho len na krajiny, v ktorých sú akreditovaní. Vyplýva to z listu ministrov adresovanom šéfovi európskej diplomacie Josepovi Borrellovi, do ktorého nahliadla agentúra Reuters, informuje TASR.



"Slobodný pohyb po celom schengenskom priestore pre držiteľov ruských diplomatických a služobných pasov, akreditovaných v jednej hosťovskej krajine, uľahčuje škodlivé aktivity," uviedli ministri v liste datovanom na 11. júna.



Hlavnou pracovnou náplňou veľkej časti ruských "diplomatov" v EÚ sú spravodajské aktivity, propaganda či dokonca príprava sabotáži, uvádzajú ministri zahraničných vecí Česka, Dánska, Estónska, Litvy, Lotyšska, Holandska, Poľska a Rumunska. Poukazujú pritom na dôležitosť vyhostenia niektorých diplomatov a na to, že táto hrozba napriek tomu pretrváva.



"Veríme, že by EÚ mala prísne dodržiavať princíp reciprocity a obmedziť pohyb členov ruských diplomatických misií a ich rodinných príslušníkov len na územie štátu, v ktorom sú akreditovaní," uvádza sa v liste. Podľa ministrov by toto opatrenie výrazne zúžilo priestor pre operácie ruských agentov.



Mnohé členské krajiny EÚ výrazne znížili počet ruských diplomatov na svojom území od začiatku invázie Ruska na Ukrajinu z februára 2022. Česko a Poľsko navyše nedávno zadržali niekoľko ľudí podozrivých z podpaľačstva, ktorí podľa úradov konali na podnet Ruska, pripomína agentúra AFP.



"Rusko roky podniká v Európe rozsiahle operácie s množstvom obetí a poškodených dôležitých materiálov," uvádzajú ministri v liste. Zároveň vyzývajú Borrella, aby urýchlene predložil konkrétny návrh reštriktívny opatrení.



V súvislosti s možnými odvetnými krokmi Moskvy ministri uvádzajú, že budú znesiteľnejšie než možné škody, ktoré môžu ruskí "diplomati-agenti" napáchať naprieč Európou.