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Ministri Pakistanu, Saudskej Arábie a Turecka prerokujú obrannú dohodu
Zmluvu už ratifikovali všetky tri zmluvné strany, Turecko ako posledné 14. novembra.
Autor TASR
Islamabad 26. novembra (TASR) - Ministri zahraničných vecí Pakistanu, Saudskej Arábie a Turecka sa v piatok a sobotu stretnú v Islamabade, kde budú rokovať o spoločnej obrannej dohode uzavretej v auguste. Vo štvrtok o tom informovala agentúra Reuters s odvolaním sa na svoje zdroje, píše TASR.
Pakistan, Saudská Arábia a Turecko podpísali v auguste v Mekke spoločný obranný pakt, ktorého základným princípom je, že útok proti jednej zo zmluvných strán sa považuje za útok proti všetkým. Zmluvu už ratifikovali všetky tri zmluvné strany, Turecko ako posledné 14. novembra.
Zmluva spája tri sunnitské štáty do jednej obrannej aliancie. Saudská Arábia, ktorá je najväčším vývozcom ropy na svete, tým nadväzuje na minuloročnú obrannú dohodu s Pakistanom, ktorý je jedinou krajinou moslimského sveta disponujúcou jadrovými zbraňami. K týmto dvom štátom sa pripája Turecko, ktoré je členom NATO a v Aliancii má druhú najväčšiu armádu.
Pakistan, Saudská Arábia a Turecko podpísali v auguste v Mekke spoločný obranný pakt, ktorého základným princípom je, že útok proti jednej zo zmluvných strán sa považuje za útok proti všetkým. Zmluvu už ratifikovali všetky tri zmluvné strany, Turecko ako posledné 14. novembra.
Zmluva spája tri sunnitské štáty do jednej obrannej aliancie. Saudská Arábia, ktorá je najväčším vývozcom ropy na svete, tým nadväzuje na minuloročnú obrannú dohodu s Pakistanom, ktorý je jedinou krajinou moslimského sveta disponujúcou jadrovými zbraňami. K týmto dvom štátom sa pripája Turecko, ktoré je členom NATO a v Aliancii má druhú najväčšiu armádu.