Ministri piatich štátov EÚ žiadajú zdanenie energetických spoločností
Výnosy by sa mali použiť na financovanie podporných opatrení bez uvalenia dodatočnej záťaže na rozpočty členských štátov EÚ, uvádza sa ďalej vo výzve.
Autor TASR
Berlín 5. apríla (TASR) - Ministri financií a hospodárstva z Rakúska, Nemecka, Talianska, Portugalska a Španielska vyzvali Európsku komisiu (EK), aby uvalila mimoriadne dane na energetické spoločnosti, ktoré profitujú z krízy spôsobenej vojnou v Iráne. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Ministri v liste adresovanom európskemu komisárovi Wopke Hoekstrovi odkazujú na solidárnu daň, ktorú Európska únia (EÚ) zaviedla počas energetickej krízy vyvolanej ruskou inváziou na Ukrajinu vo februári 2022. Komisia by mala vzhľadom na súčasné narušenie trhu a finančný tlak rýchlo zaviesť podobný celoeurópsky nástroj založený na pevných právnych základoch, uvádza sa v dokumente, ktorý má agentúra DPA k dispozícii. Celoeurópske riešenie by podľa signatárov ubezpečilo občanov a podniky, že EÚ má záujem prinútiť tých, ktorí z vojny profitujú, aby prispeli k zmierneniu záťaže. Výnosy by sa mali použiť na financovanie podporných opatrení bez uvalenia dodatočnej záťaže na rozpočty členských štátov EÚ, uvádza sa ďalej vo výzve.
