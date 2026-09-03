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Ministri podporili posilnenie vojenskej prítomnosti USA v Austrálii
Austrália v posledných rokoch prebudovala svoje obranné sily vzhľadom na posilňovanie vojenskej sily Číny.
Autor TASR
Sydney 3. septembra (TASR) - Washington a Canberra sa zhodli na posilnení americkej vojenskej prítomnosti v Austrálii a zintenzívnení spolupráce. Obe krajiny to oznámili po rozhovoroch ministra obrany USA Peta Hegsetha s austrálskym rezortným partnerom Richardom Marlesom. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP.
Austrália v posledných rokoch prebudovala svoje obranné sily vzhľadom na posilňovanie vojenskej sily Číny tak, aby sa zameriavali na potenciál raketových úderov a odrádzanie potenciálnych nepriateľov od útokov zo severu, napísala AFP.
Hegseth po stredajších rokovaniach vo Washingtone povedal, že Canberra chápe „závažnosť zachovania priaznivej rovnováhy síl v regióne“.
Ministri sa podľa Pentagónu dohodli na zrýchlení iniciatív pôsobenia amerických jednotiek na austrálskych základniach, spolupráci pri logistike, ako aj spoločných vojenských cvičeniach. Hovorili tiež o kooperácii v zbrojárskom priemysle.
Austrália nepovoľuje vytváranie zahraničných vojenských základní na svojom území, v meste Darwin na severe krajiny však šesť mesiacov v roku pôsobia príslušníci americkej námornej pechoty, ktorí tam absolvujú cvičenia, vysvetlila AFP. Budúci rok do Západnej Austrálie dorazí rotujúca jednotka ponoriek pod americkým velením.
Marles novinárom povedal, že rozširujúca sa spolupráca je reakciou na „najväčšie budovanie konvenčnej armády od druhej svetovej vojny“, ktoré podľa neho uskutočňuje Čína.
Austrália v posledných rokoch prebudovala svoje obranné sily vzhľadom na posilňovanie vojenskej sily Číny tak, aby sa zameriavali na potenciál raketových úderov a odrádzanie potenciálnych nepriateľov od útokov zo severu, napísala AFP.
Hegseth po stredajších rokovaniach vo Washingtone povedal, že Canberra chápe „závažnosť zachovania priaznivej rovnováhy síl v regióne“.
Ministri sa podľa Pentagónu dohodli na zrýchlení iniciatív pôsobenia amerických jednotiek na austrálskych základniach, spolupráci pri logistike, ako aj spoločných vojenských cvičeniach. Hovorili tiež o kooperácii v zbrojárskom priemysle.
Austrália nepovoľuje vytváranie zahraničných vojenských základní na svojom území, v meste Darwin na severe krajiny však šesť mesiacov v roku pôsobia príslušníci americkej námornej pechoty, ktorí tam absolvujú cvičenia, vysvetlila AFP. Budúci rok do Západnej Austrálie dorazí rotujúca jednotka ponoriek pod americkým velením.
Marles novinárom povedal, že rozširujúca sa spolupráca je reakciou na „najväčšie budovanie konvenčnej armády od druhej svetovej vojny“, ktoré podľa neho uskutočňuje Čína.