Ministri: Putin chce poprieť Ukrajinu ako zvrchovaný štát

Na snímke z 23. februára 2022 francúzsky minister zahraničných vecí Jeana-Yves Le Drian. Foto: TASR/AP

Na snímke zľava nemecká ministerka zahraničných vecí Annalena Baerbocková (vľavo) a v pozadí francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Yves Le Drian na spoločnom stretnutí v Berlíne 23. februára 2022. Foto: TASR/AP

Berlín 23. februára (TASR) - Francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Yves Le Drian v stredu vyhlásil, že ruský prezident Vladimir Putin už neuznáva nezávislosť Ukrajiny podľa medzinárodného práva.povedal Le Drian novinárom v Berlíne po rozhovoroch so svojou nemeckou kolegyňou Annalenou Baerbockovou, píše tlačová agentúra AFP.Le Drian dodal, že Putinovo rozhodnutie uznať dve separatistické oblasti na východe Ukrajiny za samostatné štáty má pachuťa je to pokus opovedal o Putinovi Le Drian a spomenul francúzskeho aj nemeckého lídra.dodal.Na otázku o pravdepodobnosti celkovej invázie Ruska na Ukrajinu Le Drian odpovedal, že sozhromaždenými na ukrajinských hraniciachBaerbocková obvinila Putina, že v rozhovoroch so západnými lídrami z posledných dní klamal o svojich zámeroch na Ukrajine.povedala šéfka nemeckej diplomacie novinárom.dodala Baerbocková.Vyhlásila, že Západ jevrátane celkovej invázie Ruska na Ukrajinu. Doplnila, že s európskymi partnermi sú už dohodnuté sankcie, ktoré