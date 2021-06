Ministri Rady Európy sa zaviazali chrániť novinárov a slobodu prejavu

Nikózia 12. júna (TASR) - Ministri 47 členských štátov Rady Európy (RE) sa v piatok dohodli na hľadaní nových ustanovení v záujme ochrany slobody prejavu na internete a v spravodajských médiách. Informuje o tom agentúra AP.



Dohoda prichádza v čase rastúcich obáv, že umelá inteligencia môže byť zneužitá na obmedzenie slobody prejavu, uviedli predstavitelia.



Ministri zodpovední za médiá a informácie tiež požiadali Radu Európy ako poprednú ľudskoprávnu organizáciu o pomoc pri navrhnutí národného akčného plánu na ochranu novinárov, ktorých bezpečnosť v súčasnosti čelí rastúcej hrozbe.



Tieto záväzky boli zahrnuté v dokumentoch, ktoré ministri prijali na záver dvojdňovej konferencie organizovanej Radou Európy a vládou na Cypre v cyperskom hlavnom meste Nikózia, píše AP.



Ministri sa ďalej dohodli na vytvorení regulačného rámca, ktorý zabezpečí, aby automatizované nástroje na vytváranie a distribúciu spravodajského obsahu neobmedzovali právo na slobodu prejavu.



Spolupracovali by tiež s vývojármi technológií umelej inteligencie určenej na vytváranie a distribúciu online obsahu pri tvorbe pravidiel na zabezpečenie slobodného prejavu. Novinári by boli vyzvaní, aby spoločne vyvinuli etické kódexy podporujúce „transparentné a zodpovedné“ používanie umelej inteligencie v redakcii a chránili ľudí v online priestore pred zneužitím osobných údajov.



"Je to dôležitý záväzok štátov, aby sme mohli povedať, že táto sloboda prejavu je jedným zo základných kameňov našich spoločností a potrebujeme ju chrániť," povedal riaditeľ odboru informačnej spoločnosti RE Patrick Penninckx.



Ministri sa tiež zaviazali, že budú podporovať nezávislé médiá ako ochranu proti zvýšenej miere dezinformácií a vyzvali Radu Európy, aby sprísnila štandardy pre obsah v online priestore. Vyjadrili tiež záväzok odstrániť „všetky zbytočné prekážky slobody prejavu“ v súvislosti s pandémiou koronavírusu, uzatvára AP.