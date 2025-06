Ministri severských a pobaltských krajín sú proti vstupu Rusov do EÚ

Tallinn 20. júna (TASR) — Ministri vnútra pobaltských a severských krajín a Poľska krajín vo štvrtok na stretnutí v Tallinne schválili spoločné vyhlásenie, v ktorom sa vyslovili za zákaz vstupu občanov Ruska do schengenského priestoru zúčastňujúcich sa na agresii voči Ukrajine. TASR o tom informuje na základe piatkovej správy estónskeho verejnoprávneho telerozhlasu ERR a estónskeho ministerstva zahraničných vecí.



„Stovky tisíc ruských občanov bojovali proti nezávislému európskemu štátu. Musíme zaujať jasné stanovisko, že títo ľudia nebudú môcť voľne cestovať v schengenskom priestore. Nedáme im povolenie na pobyt, nedáme im víza, pretože všetci títo ľudia, ktorí tam zabíjali a ničili, predstavujú pre nás všetkých veľmi vysoké bezpečnostné riziko,“ povedal estónsky minister vnútra Igor Taro.



Ide najmä o osoby, ktoré sú alebo boli zamestnané ruskými ozbrojenými silami alebo inými ozbrojenými skupinami konajúcimi v mene ruskej vlády.



Ministri vnútra Estónska, Litvy, Lotyšska, Nórska, Švédska, Fínska a Poľska vo vyhlásení zdôraznili, že pozemné hranice Európskej únie sú naďalej obzvlášť zraniteľné voči štátom podporovanej migrácii a že ich zabezpečenie primeranou infraštruktúrou si vyžaduje väčšiu podporu a politické záväzky.



Organizované zločinecké siete aj nepriateľské štáty podľa nich čoraz viac využívajú nové technológie na dosiahnutie svojich cieľov. „Je našou spoločnou zodpovednosťou udržať si náskok pred týmito hrozbami,“ konštatovali ministri a vyzdvihli dôležitosť pokračovania investícií do moderných technologických riešení na monitorovanie a ochranu vonkajších hraníc EÚ.



Európska únia musí posilniť svoju vnútornú bezpečnosť, zvýšiť odolnosť voči hybridným hrozbám a ochranu kritickej infraštruktúry, ako aj rozložiť teroristické siete, extrémistické štruktúry a siete organizovaného zločinu.



Predpokladá sa, že zákaz vstupu do schengenského priestoru pre túto skupinu ruských občanov by zostane v platnosti aj po skončení vojny na Ukrajine, píše ERR.



Na stretnutí v Tallinne sa zúčastnil aj zástupca Európskej pohraničnej a pobrežnej stráže (Frontex).