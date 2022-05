Ministri skupiny G7 rokujú o ruskej blokáde vývozu obilia z Ukrajiny

Stuttgart 13. mája (TASR) - Nemecký minister poľnohospodárstva Cem Özdemir v piatok odsúdil krádež obilia, ktorej sa Rusko dopustilo na východe Ukrajiny.



Narážal zrejme aj na medializovaný prípad ruskej lode Matros Pozynich (Matros Pozynič), ktorá do Stredomoria prepravila obilie ukradnuté na Ukrajine. Ukrajinské úrady na to upozornili viaceré stredomorské krajiny, a tak túto zásielku odmietli v Egypte a údajne aj v Libanone. Podľa spravodajskej televízie CNN sa táto loď momentálne nachádza v sýrskom prístave Lázijkíja.



"Toto je obzvlášť odporná forma vojny, ktorú vedie Rusko, keďže kradne, rabuje, berie si pre seba obilie z východnej Ukrajiny," povedal Özdemir na úvod stretnutia s kolegami z krajín G7 a Ukrajiny.



Ministri zahraničných vecí a poľnohospodárstva krajín G7 majú na zasadnutí v Nemecku rokovať o naliehavých opatreniach na prelomenie ruskej blokády vývozu obilia z ukrajinských prístavov vrátane pokusu o otvorenie alternatívnych trás cez rumunské a pobaltské prístavy.



Kým šéfovia diplomacií krajín G7 sa stretli v pobaltskom letovisku Weissenhaus severovýchodne od Hamburgu, ministri poľnohospodárstva rokujú v Stuttgarte.



Britský denník The Guardian vo svojom vydaní zo štvrtka napísal, že minister Özdemir, člen strany Zelených, už niekoľko mesiacov spolu s EÚ hľadá na vývoz obilia z Ukrajiny alternatívne železničné trasy – cez Poľsko a Bielorusko do pobaltských prístavov.



Proti tejto možnosti však hovorí rozdielny rozchod koľají medzi Ukrajinou a Poľskom, už existujúce meškanie dopravy a nedostatok vhodných železničných vagónov.



Podľa jedného z odhadov ukrajinských expertov by sa do pobaltských prístavov po železnici mohlo prepraviť len 20 percent vývozu, ktorý Ukrajina zvyčajne posiela cez čiernomorské prístavy loďami.



The Guardian dodal, že náklady na cestnú dopravu sa za posledný rok zvýšili päťnásobne.



Pred vojnou na Ukrajine sa väčšina ukrajinských potravín – dostatok na nasýtenie 400 miliónov ľudí – vyvážala cez sedem čiernomorských prístavov Ukrajiny.



Za osem mesiacov, ktoré predchádzali ruskej invázii, cez ne podľa Svetového potravinového programu OSN (WFP) prešlo takmer 51 miliónov ton obilia.



"Teraz sú sýpky na Ukrajine plné. Zároveň 44 miliónom ľudí na celom svete hrozí hladomor," povedal David Beasley z WFP, ktorý súčasne žiada otvoriť prístavy, aby sa potraviny mohli doviezť aj vyviezť.