Ministri spravodlivosti chcú osobitný súd pre zločiny proti Ukrajine

Brusel/Vilnius 5. septembra (TASR) - Ministri spravodlivosti členských a pozorovateľských štátov Rady Európy (RE) na štvrtkovom stretnutí vo Vilniuse prijali deklaráciu, ktorá načrtáva princípy riešenia otázok vyvodenia zodpovednosti v súvislosti s ruskou agresiou proti Ukrajine. Na vyhlásenie RE upozornil spravodajca TASR.



Stretnutie sa konalo pod taktovkou litovského polročného predsedníctva Výboru ministrov Rady Európy. Ministri spravodlivosti potvrdili potrebu zriadenia účinného osobitného súdu pre zločiny agresie proti Ukrajine. Poukázali na potrebu posilnenia spolupráce medzi štátmi, medzinárodnými organizáciami a občianskou spoločnosťou so zámerom účinne zhromažďovať dôkazy s cieľom stíhať páchateľov medzinárodných zločinov spáchaných na Ukrajine.



Účastníci stretnutia uvítali príspevky Rady Európy a Európskej únie ku konzultáciám v rámci základnej skupiny, kde sa zriadenie súdu pod záštitou RE ukázalo ako reálna možnosť. V tejto súvislosti RE vyzvala štáty a medzinárodné organizácie, aby aktívne podporovali konzultácie v rámci základnej skupiny.



Zriadenie osobitného súdu by malo rešpektovať medzinárodné právo a vychádzať zo zásad zakotvených v Európskom dohovore o ľudských právach a v judikatúre Európskeho súdu pre ľudské práva. Osobitný súd by mal mať širokú medziregionálnu podporu, aby bola zaručená jeho legitimita, uvádza sa vo vyhlásení ministrov.



Ministri privítali aj zriadenie Registra škôd spôsobených agresiou Ruskej federácie proti Ukrajine a ocenili aj proces ukrajinskej ratifikácie Rímskeho štatútu Medzinárodného trestného súdu. Zároveň podporili vyšetrovanie Medzinárodného trestného súdu (ICC) zamerané vyvodenie zodpovednosti voči páchateľom najväčších zločinov na Ukrajine spadajúcich pod jurisdikciu súdu.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)