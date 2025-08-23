Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 23. august 2025Meniny má Filip
< sekcia Zahraničie

Ministri USA a Kórey prediskutovali bilaterálnu spoluprácu

.
Minister zahraničných vecí USA Marco Rubio. Foto: TASR/AP

Obe strany podľa neho taktiež zopakovali význam trilaterálnej spolupráce s Japonskom.

Autor TASR
Washington 23. augusta (TASR) – Šéfovia diplomacií Spojených štátov a Južnej Kórey rokovali v piatok vo Washingtone o ďalšom prehĺbení bilaterálneho spojenectva. Ako uviedla kórejská agentúra Jonhap, diskusia prebehla v rámci príprav na nadchádzajúci samit prezidentov I Če-mjonga a Donalda Trumpa.

Juhokórejský minister zahraničných vecí Čcho Hjoun a americký minister zahraničných vecí Marco Rubio sa stretli len tri dni pred summitom, na ktorom by mali prezidenti diskutovať o spoločnej snahe „modernizovať“ vzájomné spojenectvo v čase, keď sa Washington zameriava na odstrašenie čoraz asertívnejšej Číny.

Minister Rubio a minister Čo rokovali o možnostiach posilnenia americko-kórejského spojenectva na základe perspektívnej agendy, ktorá zahŕňa posilnenie odstrašovania v indo-pacifickom regióne, spravodlivejšie rozdelenie bremena, podporu obnovy amerického priemyslu a obnovenie férovosti a reciprocity v obchodných vzťahoch,“ uviedol zástupca hovorcu rezortu diplomacie Tommy Pigott.

Obe strany podľa neho taktiež zopakovali význam trilaterálnej spolupráce s Japonskom.

Čcho a Rubio zároveň vyzdvihli „trvalú“ silu spojenectva, ktoré podľa Pigotta už viac než sedem desaťročí predstavuje „kľúčový pilier mieru, bezpečnosti a prosperity na Kórejskom polostrove a v širšom indo-pacifickom regióne“.
.

Neprehliadnite

VEĽKÁ PREPOVEĎ POČASIA: Po tridsiatkach mrazy. Aký bude záver leta?

SAV: Analyzované mRNA vakcíny obsahujú len schválené zložky

Vo veku 77 rokov zomrela politička Anna Záborská

UNIKÁTNE FOTOGRAFIE: Po okupácii v roku 1968 chýbal v obchodoch chlieb