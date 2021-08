Ministri vnútra EÚ budú mimoriadne rokovať o dianí v Afganistane

Brusel 26. augusta (TASR) - Ministri vnútra členských krajín EÚ sa na budúci utorok (31.8) stretnú na mimoriadnom zasadnutí, ktoré bude venované analýze posledných udalostí v Afganistane a ich možného dopadu na bezpečnosť Únie a migračné toky do Európy. V utorok to podľa tlačovej agentúry Reuters oznámilo slovinské predsedníctvo v Rade EÚ.



Detaily mimoriadneho rokovania ministrov vnútra prerokujú vo štvrtok popoludní veľvyslanci členských krajín EÚ v Bruseli. Veľvyslanci nadviažu na výsledok doterajších výmen názorov o situácii v Afganistane na úrovni expertov, ktoré sa začali v utorok (24.8).



Pred dvoma dňami najvyšší predstavitelia EÚ na virtuálnom summite G7 vyzvali Spojené štáty, aby zaistili bezpečnosť kábulského letiska "dovtedy kým to bude potrebné", aby bolo možné evakuovať z Afganistanu všetky osoby, ktoré sú po prevzatí moci Talibanom v ohrození života. Výzvy EÚ boli reakciou na opakované vyhlásenia Spojených štátov, že nemajú v úmysle zmeniť plány na stiahnutie svojich jednotiek z Afganistanu do 31. augusta.



Šéfka Európskej komisie Ursula von der Leyenová pri tejto príležitosti oznámila, že EÚ navýši svoju humanitárnu podporu pre Afgancov, ktorí sa nachádzajú vo vlasti alebo ktorí našli dočasné útočisko v susedných krajinách, zo súčasných 50 miliónov na vyše 200 miliónov eur.



Poskytnutie tejto pomoci však bude podmienené rešpektovaním ľudských práv a najmä práv žien.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)