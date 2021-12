Ministri vnútra EÚ: Chorvátsko spĺňa kritéria na členstvo v schengene

Brusel 10. decembra (TASR) - Ministri vnútra členských krajín EÚ sa vo štvrtok zhodli, že Chorvátsko spĺňa kritéria na členstvo v schengenskom priestore. Informovala o tom agentúra AFP.



Ministri vo vyhlásení po stretnutí uviedli, že Chorvátsko všetky potrebné podmienky splnilo. Rozhodnutie o jeho členstve však bude prijaté neskôr.



Chorvátsky minister vnútra Davor Božinovič s rozhodnutím ministrov vyjadril spokojnosť, píše agentúra HINA. Chorvátsko podľa jeho slov v posledných rokov vykonalo veľa práce v oblasti ochrany svojich vonkajších hraníc a prijímaní potrebných právnych dokumentov.



Slovinský minister vnútra Aleš Hojs, ktorý štvrtkovému stretnutie predsedal, upozornil, že "je to len prvý krok Chorvátska". Vstup tejto krajiny bude podľa Hojsa mať prínos aj pre Slovinsko, pretože hranice medzi týmito dvomi krajinami v takom prípade prestanú platiť.



Chorvátsko do Európskej únie vstúpilo v roku 2013. Je však jednou z piatich členských krajín, ktoré ešte nevstúpili do schengenského priestoru, v rámci ktorého je možné voľne cestovať bez kontrol, pripomína AFP.



Schengenskú dohodu podpísali v luxemburskej v obci Schengen v roku 1985 Belgicko, Francúzsko, Holandsko, Luxembursko a vtedajšia Nemecká spolková republika (NSR). Cieľom bolo postupné uvoľňovanie hraníc a odstraňovanie hraničných kontrol.