Ministri vnútra Nemecka a Rakúska zrušili cestu do Sýrie

Ammán/Berlín 27. marca (TASR) — Úradujúca nemecká ministerka vnútra Nancy Faeserová a jej rakúsky náprotivok Gerhard Karner pre konkrétne náznaky možného teroristického útoku zrušili cestu do Sýrie plánovanú na štvrtok. TASR o tom informuje s odvolaním sa na správu agentúry DPA.



Obaja ministri mali odletieť ráno do sýrskeho hlavného mesta Damask z jordánskej metropoly Ammán. Hovorca nemeckého rezortu diplomacie však oznámil, že spolková ministerka vnútra zrušila cestu do Sýrie „vzhľadom na špecifické upozornenie nemeckých bezpečnostných orgánov na teroristickú hrozbu“, ktoré sa mohlo týkať nemeckej a rakúskej delegácie. Toto rozhodnutie prijala po dohode s Karnerom.



Cesta oboch ministrov nebola verejne oznámená. Rokovať mali s dvoma ministrami dočasnej vlády a zástupcami humanitárnych organizácií OSN. Témami rozhovorov mali byť bezpečnostné otázky a perspektíva návratu sýrskych utečencov.



Začiatkom roka žilo v Nemecku približne 975.000 Sýrčanov. V Rakúsku žilo k 11. februáru 104.699 Sýrčanov. Tamojšia vláda v stredu rozhodla aj o pozastavení zlučovania rodín utečencov. Tento rok získalo azyl v Rakúsku len 39 Sýrčanov.



Minulý týždeň navštívila Damask nemecká ministerka zahraničných vecí Annalena Baerbocková, ktorá sa zúčastnila na opätovnom otvorení nemeckého veľvyslanectva, ktoré prerušilo svoju činnosť krátko po začiatku 13 rokov trvajúcej občianskej vojny.