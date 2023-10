Ministri vnútra Rakúska a ČR rokovali o migračnom pakte EÚ

Viedeň 6. októbra (TASR) — Český minister vnútra Vít Rakušan v piatok uviedol, že mu "nerobia radosť" kontroly na hraniciach so Slovenskom. Podľa jeho slov však Praha musela reagovať na zavedenie dočasných hraničných kontrol zo strany Poľska, informuje TASR na základe správy agentúry APA.



Rakušan sa tak vyjadril na tlačovej konferencii s rakúskym rezortným partnerom Gerhardom Karnerom vo Viedni. Obaja pripomenuli, že kontroly na hraniciach platné od stredy zaviedli ich krajiny zatiaľ na desať dní. Následne v "úzkej koordinácii" a na základe čísel rozhodnú, či ich predĺžia.



Česko a Rakúsko podľa ministrov napriek odporu maďarského premiéra Viktora Orbán podporujú kompromisnú dohodu o migračnom a azylovom systéme EÚ. Tento pakt je absolútne nevyhnutný, uviedol Karner, s čím Rakušan podľa APA súhlasil. Ak by azylový pakt neexistoval, každá krajina by sa pokúšala problém riešiť sama, čo by nebolo prínosom pre bezpečnosť v rámci celej Únie.



V súvislosti s vyjadreniami Orbána o "právnom násilí" voči Maďarsku český minister zdôraznil, že dosahovanie kompromisov by malo byť základom politiky. V oblasti migrácie "nerozhodujú ideológie, ale geografia", doplnil Rakušan.



Česko a Rakúsko chcú tiež posilniť spoluprácu s bezpečnými tretími štátmi. Karner hovoril o "modeli Rwanda" po vzore Británie a Dánska, ktorý podľa neho Praha a Viedeň považujú zmysluplný. Británia chce migrantov bez ohľadu na krajinu ich pôvodu posielať okrem iného do Rwandy. Dohodu uzavretú s týmto východoafrickým štátom však blokuje súdny spor.